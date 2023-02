Wzrost cen energii może również doprowadzić do wzrostu cen usług pogrzebowych - alarmował kilka miesięcy temu prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Robert Czyżak

- alarmował kilka miesięcy temu prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej Robert Czyżak W opublikowanym komunikacie zwracał uwagę, że sytuacja cenowa na rynkach gazu i energii elektrycznej może doprowadzić do "drastycznych wzrostów cen usług" świadczonych przez branżę pogrzebową

Ceny na cmentarzach poszły w górę

Inflacja nie daje o sobie zapomnieć. Rosną ceny podstawowych produktów w sklepach, ceny żywności, biletów na transport publiczny.

Kryzys nie oszczędził również branży pogrzebowej. Wraz z nadejściem 2023 roku na niektórych polskich cmentarzach ceny usług poszły w górę, a część firm z branży funeralnej od 1 stycznia zmieniło cennik usług. Niektórzy jeszcze trzymają koszty w ryzach i czekają z podjęciem takiego kroku.

W listopadzie 2022 Krzysztof Wolicki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, stwierdził w rozmowie z Interią:

- Branża pogrzebowa tak naprawdę nie różni się od innych usług z tą tylko różnicą, że inne usługi możemy odłożyć na później, tak pogrzebu nie da się odkładać. Podwyżki cen prądu i gazu tak samo jak w inne branże też biją i w usługi pogrzebowe - powiedział Wolicki.

Obecnie koszty ceremonii i wykupienia miejsca na cmentarzu przewyższają wysokość zasiłku pogrzebowego i mogą wynosić od 5,5 tys. zł do nawet 6 tys. zł.

W styczniu Robert Czyżak, który jest również właścicielem domu pogrzebowego, w rozmowie z "Business Insider" przyznał, że firma robi wszystko, by koszt usługi pogrzebowej zamykał się w kwocie zasiłku, czyli 4 tys. zł.

- Jest to coraz trudniejsze, ale staramy się. Trzeba jednak pamiętać, że w tę kwotę nie wlicza się usług cmentarnych, a cmentarze też zmieniają cenniki. Szacuję, że ceny usług pogrzebowych wzrosną w tym roku o 20 proc. - przekazał w rozmowie z "Business Insider".

Nowy rok, cena pogrzebu w górę

Nowy cennik usług pogrzebowych obowiązuje m.in. na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie. Na łamach "Gazety Wyborczej" dyrektor tak tłumaczył wzrost stawek:

- Staraliśmy się tak kalkulować, aby nie były to drastyczne wzrosty. Na przykład koszt kremacji wzrósł z 800 do 950 zł - przekazał Jarosław Wydmuch, dyrektor Cmentarza Komunalnego w Częstochowie w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Dodał, że ceny gazu wzrosły o 600 proc., a miejski obiekt nie znalazł się na liście instytucji chronionych, takich jak szkoły czy placówki służby zdrowia.

- Wyliczyłem, że z 5 mln rocznego przychodu z naszych usług 1,5 mln pochłoną rachunki za gaz. Pierwszy rachunek po podwyżkach dostaniemy w połowie lutego, już się tym niepokoję - przekazał dyrektor Cmentarza Komunalnego w Częstochowie "Gazecie Wyborczej".

Zasiłek pogrzebowy: ile wynosi

Koszty pogrzebu, podobnie jak koszty innych towarów i usług rosną w szybkim tempie. Podwyżki w branży funeralnej oznaczają wzrost kosztów dla osób, które chcą zorganizować pogrzeb dla bliskich zmarłych. Chociaż ceny rosną, kwota zasiłku pogrzebowego od 2011 roku stoi w miejscu.

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem, które ma na celu chociaż częściową rekompensatę kosztów poniesionych w związku z organizacją pogrzebu.

Stawki prezentują się następująco:

4 tys. zł - tyle otrzymuje członek rodziny, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu,

- tyle otrzymuje członek rodziny, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu, maksymalnie do 4 tys. zł - w związku z poniesionymi kosztami - otrzyma osoba obca lub pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Do członków rodziny zalicza się m.in. żonę lub męża, rodziców, dzieci, dziadków, wnuki, rodzeństwo i osoby, z którymi opieka została uregulowana w sposób prawny.

ZUS informuje, że w przypadku poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty w sposób proporcjonalny do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jak to wygląda w praktyce? W "Serwisie Rzeczpospolitej" widnieje następujący przykład:

"4 tys. zł to 100 proc. Na pogrzeb łącznie wydaliście 10 tys. zł, na przykład jedna osoba spoza rodziny wydała 3 tys. zł (to jest 30 proc. z 10 tys. zł), a druga 7 tys. zł (to jest 70 proc. z 10 tys. zł), to pierwsza dostanie 1 200 zł (30 proc. z 4 000 zł), a druga 2 800 zł (70 proc. z 4 tys. zł)".

Zasiłek pogrzebowy: będą zmiany?

Kwestię niezmieniającego się zasiłku pogrzebowego poruszyła w interpelacji posłanka Urszula Nowogórska. Jej zdaniem zasiłek nie pozwala obecnie nawet na organizację skromnego pochówku osoby zmarłej.

- Otrzymywane świadczenia są nieadekwatne do średniego kosztu pochowania zmarłego, rozpoczynającego się od kwoty siedmiu tysięcy złotych. Wiele pogrążonych w żałobie rodzin musi zaciągać kredyt w celu opłacenia wszystkich kosztów pogrzebu, narażając się przy tym na zachwianie swojego bezpieczeństwa finansowego - napisała Nowogórska.

Posłanka zwróciła się z pytaniem, czy istnieje możliwość podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego do 200 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Na interpelację odpowiedział Stanisław Szwed z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zaznaczył, że badana jest możliwość wprowadzenia zmian w tym zakresie.

- Obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego - poinformował Stanisław Szwed.

Zasiłek pogrzebowy: ile powinien wynieść?

W przeciągu ostatnich miesięcy Polska Izba Branży Pogrzebowej zasugerowała, że zasiłek pogrzebowy powinien wzrosnąć od 8 tys. do 10 tys. zł.

Organizacja zwracała uwagę, że obecna kwota pozwala jedynie na pokrycie części kosztów pochówku.

- Bezpośrednio przekłada się to bowiem na cenę usług pogrzebowych, którą - co coraz bardziej prawdopodobne - ponosić będą bliscy osób zmarłych - informowała Polska Izba Branży Turystycznej.

Koszty pogrzebu 2023

Ile zapłacimy za pogrzeb w 2023 roku? Wpływ na koszty pogrzebu może mieć sposób pochówku. Jeśli zdecydujemy się na kremację zwłok zmarłej osoby, to musimy liczyć się z wydatkiem rzędu od ponad 800 do ponad 900 zł. Warto pamiętać, że cena jest uzależniona od lokalizacji krematorium.

Jeśli chodzi o koszt trumny, to będzie on uzależniony od rodzaju zastosowanego materiału i jakości wykonania. Cena sosnowej trumny to 750 - 1000 zł, ale już zakup trumny dębowej będzie się wiązał z większym wydatkiem rzędu 2900 - 4000 zł.

Do tego trzeba doliczyć przygotowanie ciała do pochówku i kościelne nabożeństwo. Oprócz tego do kosztów należy doliczyć przewiezienie trumny z ciałem, przenoszenie w kościele, przewóz na cmentarz, jak i opuszczenie trumny oraz zasypanie mogiły. Cena pogrzebu może wzrosnąć również ze względu na wynajem muzycznej oprawy w kościele (ceny wahają się od 400 do 600 zł).

Do tego dochodzi oprawa za mszę i opłaty kancelaryjne. Każda parafia ma określone, ustalane w indywidualny sposób stawki. Zazwyczaj cennik w parafiach na terenie większych miast jest nieco wyższy niż w mniejszych miejscowościach.

Należy też wziąć pod uwagę koszty nagrobka. Tutaj cennik będzie uzależniony od rodzaju materiału na nagrobek i rozmiaru. Obecnie wykonanie pojedynczego nagrobka z granitu to koszt od 5300 zł do ponad 6000 zł.

Jeśli zdecydujemy się na marmur, to musimy liczyć się z wydatkiem do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Montaż pojedynczego pomnika to koszt od ponad 300 do prawie 500 zł, a podwójnego - do 600 zł.

