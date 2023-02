Ksiądz Michał Woźnicki jest byłym salezjaninem, wyrzuconym z zakonu za niesubordynację. Od kilku miesięcy kapłan mieszka w domu dorosłego ministranta pod Poznaniem. Tam odprawia msze, które transmituje kolejno w sieci. Duchowny słynie ze skandalicznych wypowiedzi, raz za razem wywołując kolejne kontrowersje.

Lista przewinień księdza Woźnickiego jest długa. W przeszłości nazwał on papieża Franciszka heterykiem, ignorował pandemiczne przepisy, obrażał dziennikarzy i mundurowych, nazywając policjantki ladacznicami, a także urządził nielegalną kaplicę. Systematycznie daje o sobie znać. Tym razem w sieci pojawiło się wideo z mszy, na której kapłan nie przebierał w słowach.

Ksiądz ostro o jednej z parafianek. Rozwścieczył go ... sms

Mimo iż wiele osób otwarcie krytykuje postawę księdza Woźnickiego, wciąż są tacy, którzy wiernie go słuchają. Towarzyszący mu wierni w ramach kolejnej katechezy usłyszeli niedawno wiele ostrych słów. W ponad godzinnym kazaniu duchowny nawiązał bowiem do jednej z parafianek, która rozwścieczyła go ... SMS-em.

Nad Polską przetoczył się pogodowy Armagedon. IMGW alarmuje: To nie koniec! Ksiądz, ani przez chwilę nie gryząc się w język, nie miał litości dla kobiety, która zaprosiła go do siebie na wizytę duszpasterską. Jak wyjaśnia kapłan, parafianka chciała, aby ten przyjechał do niej sam, bez ministranta.

"To było niestosowne. Kolęda to nie jest wizyta towarzyska, która by miała charakter randki. A to napisanie ma charakter, jakby się chcieć umówić na randkę z księdzem we własnym domu. Może ktoś nie ma doświadczenia w przyjmowaniu księdza, natomiast czcigodnym wiernym jest wiadomo, że chodzę po kolędzie z ministrantem. Z tego względu, że ta wizyta ma charakter uroczysty" - tłumaczył ksiądz. Jak dodał, jeśli kobieta chciała porozmawiać z nim na osobności, mogła zaproponować to podczas wizyty duszpasterskiej.

"Wysyłanie wiadomości do księdza jest nie tylko niestosowne, ale i zaczyna wzbudzać podejrzenia o jakieś zamiary wobec księdza" - grzmiał z ambony.

Czy Michał Woźnicki jest jeszcze księdzem?

Ksiądz Michał Woźnicki został usunięty ze zgromadzenia Salezjanów w 2018 roku. Od tego czasu starano się również eksmitować go z domu zakonnego w centrum Poznania. To udało się jednak dopiero we wrześniu 2022 roku. Komornikowi groził, że za wykonanie wyroku eksmisji spadną na niego kary Boże.

Pomimo wielu przewinień Michał Woźnicki wciąż pozostaje księdzem. Kościół niedawno rozpoczął starania o jego usunięcie ze stanu duchownego. Kapłan jest pierwszym eksmitowanym zakonnikiem w Polsce.

