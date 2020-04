Najgorsze żony są spod tych znaków

Chcesz wieść szczęśliwe i spokojne życie u boku kochającej żony? Zwróć uwagę na datę urodzenia swojej wybranki. Dzięki temu poznasz jej największe wady i możliwe przyczyny konfliktów. Oto najgorsze kandydatki na żony, oczywiście według astrologii.

Skorpion

Skorpion

Kobieta spod znaku Skorpiona robi doskonałe pierwsze wrażenie, więc przez pierwsze miesiące związku jej partner jest po prostu wniebowzięty. Pani-Skorpion jest bowiem mistrzynią uwodzenia: roztacza przed wybraniem swój urok i czar, potrafi być bardzo pociągająca, ma wyborne poczucie humoru, sporo wiedzy i inteligencji, a przede wszystkim - niespożyte siły i pomysły w sypialni.

Wszystko to jednak kończy się nagle i niespodziewanie... tuż po ślubie. Życie z żoną spod znaku Skorpiona okazuje się powiem pasmem kłótni, awantur, pretensji, intryg i niekończących się żali. Tym, co najbardziej interesuje ją w małżeństwie to pełna kontrola nad wybrankiem i ciągłe stawianie na swoim.

Nie przypadkiem o paniach-Skorpionach mówi się, że to najgorsze żony na świecie. Niewielu mężczyzn jest w stanie z nimi wytrzymać.



Panna

Życie z kobietą spod znaku Panny przypomina prawdziwy poligon. Dlaczego? Po pierwsze, Panny są z siebie wiecznie niezadowolone, a ich ciągła potrzeba dążenia do perfekcji daje się we znaki całemu otoczeniu.

Jeśli zawiodą, pomylą się lub po prostu popełnią błąd, nie potrafią pogodzić się z tym faktem, ale narzekają, marudzą, szukają winnych swojej porażki i w nieskończoność przeżywają rysę na swoim idealnym wizerunku.

Poza tym Panny bywają okrutnie podejrzliwe i zazdrosne, nie przepuszczą żadnej, nawet najmniejszej okazji, by udowodnić partnerowi (domniemaną zwykle) nielojalność.

I jeszcze jedno, co warto powiedzieć sobie szczerze: w związku z Panną zawsze rządzi właśnie Panna. I jest to raczej władza absolutna. Dla większości mężczyzn jest to wystarczający argument, by zmienić obiekt uczuć.

Ryby

Na pierwszy rzut oka kobieta spod znaku Ryb może wydawać się fantastyczną kandydatką na żonę: jest miła, pogodna, spokojna, pomocna i bardzo opiekuńcza. W małżeństwie szybko pokazuje jednak swoją prawdziwą naturę i swoje wady.

Po pierwsze, ma wielką skłonność do kontroli. Spokojnym tonem, z uśmiechem na twarzy, kobieta spod znaku Ryb przejmie władzę nad wszelkimi sferami życia swojego męża, co z czasem doprowadzi go do szału i poczucia, że jest osaczony i zniewolony.

Po pozorem troski i opieki, żona-Ryby będzie więc podejmować wszelkie decyzje i blokować bardziej szalone zapędy męża. Z tego właśnie powodu, trudno będzie jej zaimponować, a mąż nie będzie miał wielu okazji, by poczuć się męsko.

Po drugie, pani spod znaku Ryb jest niezwykle nastrojowa i ma wielką łatwość do humorów, które zmieniają się bez wyraźnego powodu, jak w kalejdoskopie. Pojawia się i znika, zwykle woli jednak spędzać czas w spokoju i osamotnieniu. Trudno zrozumieć ją i nawiązać z nią bliską relację.