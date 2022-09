Najkrótszy test na inteligencję ma tylko trzy pytania. Większość osób nie daje rady!

Krótki test na inteligencję z pewnością spodoba się osobom, które chciałby zbadać zdolności swojego mózgu, ale nie mają czasu, by wypełniać składające się z kilkudziesięciu i więcej pytań jednego ze standardowych sprawdzianów IQ. Tutaj czekają na nas zaledwie trzy matematyczne pytania, ale wcale nie oznacza to, że będzie to łatwa przeprawa.

Czym jest test CRT?

Życie i styl To, co widzisz na tym obrazku, zdradza najlepsze cechy twojej osobowości W skrócie zwany testem CRT, Cognitive Reflection Test został stworzony w 2005 roku. Po polsku nazywany jest Testem Kognitywnego Myślenia. Jego autorem jest Shane Frederick psycholog pracujący na uniwersytecie w Princeton. W pracy nad CRT przyświecała mu idea zbadania racjonalnego i logicznego myślenia z równoczesnym wykluczeniem często błędnie podpowiadającej nam intuicji.



Jego wyniki nie dadzą nam odpowiedzi na pytanie o dokładny poziom naszej inteligencji, ale ponoć potrafi wyłowić osoby genialne z tych, które do niego przystępują. Jedynie 17 proc. osób w nim uczestniczących - także studentów elitarnych uczelni - uzyskało pełną poprawność.

Jeśli macie ochotę do niego przystąpić, poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi.

Test CRT: pytania

Łączny koszt kija bejsbolowego i piłki to 1,10. Kij kosztuje o 1 dolara więcej niż piłka. Jaka w takim razie jest cena piłki? 5 urządzeń produkuje 5 gadżetów w 5 minut. Jak długo zajmie 100 maszynom wytworzenie 100 gadżetów? W jeziorze żyją liliowce. Każdego dnia podwajają swoją objętość. Jeśli w 48 dni pokryją całe jezioro, to ile czasu zajmie, by zakryły połowę jeziora?

Test CRT: odpowiedzi

0,05 - Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wasza odpowiedź brzmiała 0,10. Jednak kula kosztuje 0,05, a kij 1,05. Trudno zaprzeczyć, że 1,05 wynosi o 1 więcej od 0,05. Osoby niecierpliwe częściej udzielają błędnej odpowiedzi. 5 minut - 1 maszyna wytwarza 1 gadżet w 5 minut. W związku z tym, 100 gadżetów zrobionych przez 100 urządzeń także powstanie w 5 minut. Prawidłowa odpowiedź to 47 dni. Skoro powierzchnia jeziora pokrytego liliami podwaja się każdego dnia, wystarczy jeden dzień, by przejść z połowy do pełnego pokrycia.



