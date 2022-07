To, co widzisz na tym obrazku, kwalifikuje twój mózg jako bardziej męski lub kobiecy

Pierwsze eksperymenty prowadzone były już XIX w. Francis Galton, słynny uczony pracujący w Londynie, zidentyfikował kilka obszarów, w których dało się wyraźnie zaobserwować różnice między kobietami, a mężczyznami (w obszarze mózgu). Ustalił u kobiet większą wrażliwość na ból, a u mężczyzn na stres. Po 10 latach uczeni z USA dodali do tych obserwacji kolejne - dla mężczyzn charakterystyczna okazała się łatwość wypowiedzi i upodobanie do koloru czerwonego (coś w tym jest, mówi się przecież, że najbardziej na męskie zmysły działa kobieta w czerwonej sukience), kobiety natomiast wg tego badania używają słownictwa bardziej formalnego i wolą kolor niebieski (niebieskie koszule - synonim zaufania). U mężczyzn wykazano również większą zdolność abstrakcyjnego myślenia, a u kobiet większą zdolność do praktycznego rozwiązywania problemów.

Pamiętajmy też o tym, że tzw. męskie czy kobiece cechy wynikają nie tyle z różnicy w budowie mózgu, co z procesu wychowania, edukacji, uwarunkowań kulturowych.

Jedną z najsłynniejszych publikacji na ten temat jest książka "Płeć mózgu" autorstwa Manne Moire i Davida Jessela. Pojawiają się tam informacje na temat najróżniejszych badań nad różnicami interseksualnymi. Niektóre mówią jasno o faktycznych różnicach w budowie i właściwościach procesu myślenia w zależności od płci. Jedno sugeruje natomiast, że większość z nas jest prawdopodobnie gdzieś pomiędzy stereotypami.

Światem rządzą dwie energie: żeńska i męska

Zdjęcie Nie odkryliśmy jeszcze wszystkich tajemnic umysłu / 123RF/PICSEL

W świecie istnieją dwie przeciwstawne sobie energie: męska i żeńska, tego jesteśmy świadomi od dawna. Ale uwaga, nie oznacza to, że mamy do czynienia z "męskimi" kobietami czy zniewieściałymi mężczyznami. Chodzi wyłącznie o sposób, w jaki postrzegamy świat. Obie te energie zapewniają równowagę we wszechświecie.

Męskość i kobiecość poprzez planety postrzegają astrologowie - Mars ma bardziej analityczną i gwałtowną energię, podczas gdy Wenus rządzi kobiecymi i bardziej emocjonalnymi aspektami świata. Dwie energie widzimy też w filozofii Wschodu - Jin i Jang. Nic dziwnego więc, że i psychologowie postanowili testować kobiety i mężczyzn pod tym właśnie względem.

A zatem, co widzisz na tym obrazku?

Zdjęcie Twój mózg jest męski, czy żeński? / materiały prasowe

Jeśli widzisz mężczyznę, który biegnie W TWOIM KIERUNKU

Jeśli widzisz na tym obrazku mężczyznę biegnącego w twoim kierunku, jesteś osobą, która rozwiązuje problemy. Nie pogardzisz dobrą łamigłówką, krzyżówką, czy rebusami. Jesteś niezły z matematyki i masz dość analityczny umysł. To cechy stereotypowego bardziej "męskiego" mózgu. Twoją najmocniejszą stroną NIE jest wielozadaniowość, ale jeśli masz możliwość skupienia się na jednej rzeczy, to jesteś w niej bardzo dobry.

Jeśli widzisz mężczyznę, który UCIEKA OD CIEBIE

Jeśli na tym obrazku widzisz mężczyznę uciekającego, jesteś osobą, która nie spieszy się z podejmowaniem decyzji. Pochopne działanie? To nie ty. Za to ufasz swojej intuicji i idziesz za nią, kiedy na twojej drodze pojawia się jakaś trudność. Jesteś osobą z powodzeniem łączącą wiele funkcji, nie straszne ci też robienie kilku rzeczy na raz. Masz świetną pamięć. Twój mózg jest stereotypowo bardziej "kobiecy".

