Nasze codzienne wybory żywieniowe, ilość aktywności fizycznej, to, czy się nawadniam, a nawet czy wychodzimy zaczerpnąć świeżego powietrza - wszystko to ma niebagatelne znaczenie dla całego naszego organizmu. Wiemy już, że da się określić wiek biologiczny, który nie u każdego będzie równy wiekowi chronologicznemu (liczonego od daty urodzenia). Przykładowo: wysportowany 50-latek może biologicznie być zdrowym 28-latkiem i odwrotnie: zaniedbujący swoje zdrowie 40-latek może biologicznie być 75-latkiem. Kondycja komórek naszego ciała, narządów wewnętrznych i ogólnie całego organizmu, określana była dotąd całościowo, ale niedawne odkrycie naukowców może rzucić nowe światło na określanie wieku w kontekście konkretnych narządów wewnętrznych. Okazuje się bowiem, że da się określić wiek serca.

Zauważa też, że samo sformułowanie "wiek serca" może wywrzeć wrażenie na osobach diagnozowanych i dać im lepszą motywację do przestrzegania zaleceń: diety, przyjmowania leków i uczęszczania na badania. Określenie, ile lat ma serce, nie jest skomplikowane, jeśli ma się dostęp do maszyny MRI i podstawową wiedzę w zakresie przeliczania wszystkich danych, których badanie dostarczy. Aby zadbać o jeden z najważniejszych narządów, dr Chen zaleca stosowanie się do zaleceń Life's Essential 8 American Heart Association, co może potencjalnie wpłynąć na stan organu - utrzymując prawidłowy lub obniżając podwyższony wiek serca. Oto złote zasady dla zdrowego serca: