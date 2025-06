Nie każdy wierzy w energię, ale każdy ją czuje. Są ludzie, po spotkaniu z którymi jesteśmy zmęczeni, rozdrażnieni. I są sytuacje, w których mimo świetnej pogody, dobrej kawy i wolnego dnia - coś nam nie pasuje. Zły nastrój bez wyraźnego powodu. W takich momentach coraz więcej osób sięga po kamienie. Choć dla jednych to "tylko biżuteria", dla innych to rodzaj ochrony energetycznej. I nie wyobrażają sobie wyjść bez niej z domu. Oto najczęściej wybierane naturalne kamienie, które mają chronić przed tzw. wampirami energetycznymi i toksycznymi wpływami z zewnątrz.

Nie musisz się bronić, jeśli masz ten kamień - tak mówią osoby, które pracują z labradorytem. To kamień, który nie tyle chroni przed innymi, co wzmacnia wewnętrzne granice. Pomaga nie wchodzić w energie, które do nas nie należą - czy to cudze emocje, czy nadmierna odpowiedzialność za innych. W biżuterii wygląda bardzo efektownie: szary, grafitowy, z niebiesko-zielonym połyskiem. Często wykorzystywany w pierścionkach i większych wisiorkach. To kamień dla osób, które często biorą na siebie zbyt wiele i potrzebują wsparcia.