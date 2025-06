Kiwi to owoc, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Jest źródłem potasu, witaminy C i K oraz błonnika. Zawiera również polifenole takie jak m.in. kwas chlorogenowy, kwas kawowy czy procyjanidyny B1 i B2 oraz beta-karoten i luteinę.

Ze względu na to, że jest źródłem antyoksydantów i serotoniny, może pozytywnie wpływać na jakość snu . I to właśnie dlatego warto sięgać po kiwi przed snem - tak przynajmniej wynika z przeprowadzonych badań.

Okazuje się, że j edzenie kiwi przed snem może pomóc skrócić czas potrzebny do zaśnięcia i czas czuwania po zaśnięciu. Oprócz tego może wydłużać czas trwania snu nocą i pozytywnie wpływać na jakość. Tyle korzyści zawartych w małym owocu? Tak wynika z badania, które przeprowadzili eksperci z Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition.

" Kiwi jest też bogate w kwas foliowy , a bezsenność jest jedną z chorób neuropsychiatrycznych, które są wtórne do niedoboru kwasu foliowego. Dlatego też możliwe jest, że spożywanie kiwi może być korzystne w poprawie jakości snu u osób z zaburzeniami snu. Badanie zostało przeprowadzone w celu oceny wpływu spożycia kiwi na różne subiektywne i obiektywne wskaźniki jakości snu, mierzone za pomocą aktygrafii i dziennika snu, u osób skarżących się na zaburzenia snu" - czytamy we wprowadzeniu do publikacji "Wpływ spożycia kiwi na jakość snu u osób dorosłych z problemami ze snem".

Specjaliści poddali obserwacji 24 osoby w wieku od 20 do 55 lat. Przez miesiąc na godzinę przed pójściem spać podawano im dwa owoce kiwi. W trakcie badania monitorowano takie fazy jak czas kładzenia się do łóżka, rozpoczęcie snu, czas wstawania, czas snu czy jakość snu. Efekt? Zdaniem ekspertów czterotygodniowe spożywanie kiwi przed snem zwiększało czas i jakość snu. Oprócz tego zaobserwowano również skrócenie czasu zasypiania.

Problemy z zasypianiem? Dbaj o to, by kolacja była lekkostrawna

