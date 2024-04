Synoptycy z IMGW prognozują na dziś (czwartek) duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu , gdzieniegdzie także deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na zachodzie kraju mogą wystąpić lokalne burze, a wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna tego dnia wyniesie 6-8 st. C. na północnym wschodzie i północy kraju, 9-11 st. C. na pozostałym obszarze, w obszarach podgórskich około 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach porywy do 60 km/h.

Słupki rtęci pokażą minimalnie od -1 st. C. do 3 st. C., a w obszarach podgórskich około -2 st. C. Miejscami przy gruncie temperatura może spaść do nawet -3 st. C. Takiej zimowej aurze będzie towarzyszyć słaby i umiarkowany wiatr, a na wschodzie okresami porywisty. Wysoko w Sudetach porywy do 80 km/h, w Karpatach do 60 km/h.