Czego unikać podczas przygotowania kanapek dla dziecka do szkoły?

Wybierając składniki, które mają się znaleźć w kanapce dla dziecka, którą zabierze do szkoły, warto zachować zdrowy rozsądek, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka. Otóż powinniśmy pamiętać, że pociecha zazwyczaj spożywa w szkole posiłek w towarzystwie kolegów i koleżanek, zatem kanapki powinny przyjemnie pachnieć i ładnie wyglądać, by dziecko wśród rówieśników nie czuło się niekomfortowo.

Zdecydowanie złym rozwiązaniem jest komponowanie kanapek z dodatkami, które mają charakterystyczny, silny zapach. Mowa m.in. o jajkach gotowanych, rybach, ogórkach kiszonych, serach pleśniowych czy kiełbasach. Taką zasadą warto się kierować zwłaszcza w przypadku najmłodszych uczniów.

Jeśli nie chcesz, żeby dziecko przynosiło ze szkoły do domu kanapki, porozmawiaj z nim i wspólnie ustalcie, które ze zdrowych produktów smakują mu najbardziej. Kolejny aspekt w kontekście kanapek do szkoły dla dziecka, to kwestie "techniczne". Kanapka powinna być tak skomponowana, by się nie rozpadała podczas konsumowania. Warto także pamiętać, by składniki w kanapce nie zwiększały ryzyka pobrudzenia odzieży, co również może wpędzić ucznia w zakłopotanie podczas zajęć lekcyjnych.

Kanapki dla dziecka do szkoły - przepisy

Chcąc dostarczyć dziecku niezbędnych składników odżywczych, warto przygotować kanapki z twarożkiem. W tym celu potrzebujesz:

50 g twarogu,

80 g jogurtu greckiego,

5 rzodkiewek,

1 łyżeczka posiekanego koperku,

chleb pełnoziarnisty,

1 duży pomidor,

masło,

pieprz.

sól.

Twaróg drobno rozdrabniamy, przekładamy do miseczki i dodajemy jogurt typu greckiego. Doprawiamy solą oraz pieprzem, dodajemy pokrojoną w drobną kostkę rzodkiewkę oraz posiekany koperek. Całość dokładnie mieszamy.

Kromki chleba smarujemy masłem, następnie smarujemy twarożkiem. Na koniec wykładamy plaster pomidora. Całość nakrywamy drugą kromką.

Kolejna propozycja na zdrowe i smaczne drugie śniadanie do szkoły to opcja mięsna. Zamiast chleba warto także sięgnąć po pełnoziarnistą bułkę, która lepiej utrzyma wszystkie składniki. Potrzebujemy również filet z indyka, sałatę, świeżego ogórka i plaster sera żółtego.

Zaczynamy od obróbki termicznej indyka. Rozbij filet z indyka, żeby był płaski, następnie usmaż go na niewielkiej ilości oliwy lub poddaj obróbce termicznej urządzeniu nazywanym potocznie frytkownicą beztłuszczową. Przygotowanego indyka odłóż do ostygnięcia.

Bułkę kroimy na pół i opcjonalnie jedną jej część możemy posmarować cienką warstwą masła. Następnie nakładamy umyty i osuszony liść sałaty, plaster żółtego sera oraz indyka. Możesz dodać również plasterek pomidora, a drugą połówkę bułki posmarować odrobiną majonezu.

Trzecia propozycja na kanapkę do szkoły dla dziecka zawiera m.in. awokado i świeżą paprykę. Przygotowanie jest banalne i szybkie. Z awokado pozbywamy się pestki, wyjmujemy miąższ i kroimy go w cienkie plasterki.

Kromkę smarujemy odrobiną masła, wykładamy sałatę, następnie awokado, które można doprawić szczyptą soli. Na awokado wykładamy pokrojoną w cienkie paski świeżą, czerwoną paprykę. Opcjonalnie możemy dodać plasterek pomidora lub świeżego ogórka.

