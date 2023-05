Święte miejsce kultu

Świątynia Airavatesvara znajduje się w Kumbakonam w południowoindyjskiej części Tamil Nadu. Zabytek ceniony jest przez turystów i widnieje na światowej liście UNESCO. Świątynia jest jedną z trzech "Wielkich Świątyń Chola", a wyróżnia się swoim niepowtarzalnym wyglądem w stylu drawidyjskim. Dodatkowo jej główny budynek przypomina rydwan. Świątynia jest skarbnicą wielu pamiątek historycznych oraz sztuki. Okazuje się, że można w niej znaleźć nawet najstarszą iluzję na świecie.

Zobacz również: Iluzja optyczna - czy widzisz tu Jezusa?

Reklama

Najstarsze złudzenie optyczne na świecie

W świątyni Airavatesvara odnaleziono iluzję optyczną, która ma około 900 lat. Co ciekawe, uważana jest za "matkę wszystkich iluzji". Złudzenie zostało wyryte w kamieniu i przedstawia ono dwa cenione przez ludzi w Indiach zwierzęta. Jednym z nich jest byk o imieniu Nandi. Uważany jest za mitologicznego kompana Śiwy, czyli jednego z głównych bóstw w hinduizmie. Byki od lat uznawane są tam za inkarnację człowieka, dlatego też są czczone przez społeczeństwo. Drugim zwierzęciem widniejącym na rzeźbie jest słoń, który uważany jest za inkarnację hinduskiego bóstwa Geneśa. Ceniony jest za pomoc w przezwyciężaniu trudności, to właśnie do niego kierują modlitwy ci, którzy zmagają się z życiowymi problemami. A oto iluzja znajdująca się w świątyni:

Jedno z najstarszych na świecie złudzeń optycznych w sztuce! Słoń i byk mają wspólną głowę. Ta 900-letnia wspaniała płaskorzeźba jest częścią świątyni Airavatesvara i jest wspaniałym przykładem architektury Chola. Wspaniały! czytamy na profilu Lost Tamples

Co zauważyłeś jako pierwsze? Może to wiele powiedzieć na twój temat.

Zobacz również: Iluzja optyczna - czy widzisz pandę na tym obrazku?

Symbolika: byk i słoń

Jeżeli jako pierwszego na obrazku zobaczyłeś byka, oznacza to, że jesteś osobą cierpliwą, a wartości religijne nie są ci obojętne. W swoim życiu nie boisz podejmować się wysiłku, a nawet odpoczywając, zawsze czuwasz. Jesteś również osobą lojalną i skorą do pomocy. Jeżeli jesteś czyimś przyjacielem to już będziesz nim do końća życia.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Jeżeli wybrałeś słonia, znaczy to, że jesteś osobą szanowaną przez innych. Ludzie cenią cię przede wszystkim za twoją mądrość. W życiu dążysz do dobrobytu, a los nie rzuca ci kłód pod nogi. Najczęściej cieszysz się dużą pomyślnością i wszystko przychodzi ci z łatwością.

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Niezwykła iluzja optyczna