Najwyższa kobieta świata odbyła podróż samolotem. Ludzie patrzyli ze zdumieniem

Kim jest i ile mierzy najwyższa kobieta świata?

Najwyższą kobietą świata jest 25-letnia Rumeysa Gelgi pochodząca z Turcji. Jej nazwisko zostało w ubiegłym, 2021 roku wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Wcześniej od 2014 roku była najwyższą nastolatką.

Wzrost Gelgi jest naprawdę imponujący - mierzy bowiem aż 215,16 cm! Ponadto wśród kobiet na całym świecie ma najdłuższe plecy, najdłuższe ręce, a także najdłuższe palce. Jej wymiary nie są normalne i szybko zorientuje się o tym każdy, kto ją zobaczy. Wszystko to jest wynikiem choroby - zespołu Weavera, który objawia się m.in. zbyt szybkim wzrostem. Takie anomalia mają niestety fatalne skutki zdrowotne. Wzrost Gelgi ogranicza ruchomość stawów, powoduje kłopoty z poruszaniem się, oddychaniem a w przyszłości może być odpowiedzialny za zbyt wczesne starzeniem się kości.

Kłopoty zdrowotne Rumeysa spowodowały, że musi poruszać się na wózku inwalidzkim, jednak mimo tego stara się mieć podejście optymistyczne i wieść normalne życie. Przez lata kształciła się, zdobywała doświadczenie, a dziś jest adwokatką i programistką stron internetowych. Najwyższa kobieta świata regularnie zamieszcza też posty w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się przeróżnymi kadrami z codziennego życia.

Najwyższa kobieta świata odbyła podróż samolotem

Choroba Gelgi spowodowała, że niektóre życiowe czynności sprawiają jej wiele trudu. Problemem jest nie tylko uprawianie sportu czy innych aktywności, ale również podróżowanie. Przez swój stan zdrowia Rumeysa do tej pory nigdy nie mogła wsiąść do samolotu - a bardzo o tym marzyła. Co ciekawe, dowiedziały się o tym tureckie linie lotnicze, które postanowiły wyjść kobiecie naprzeciw. Podjęto się bowiem zorganizowania dla niej bezpiecznego, komfortowego lotu. W tym celu usunięto część foteli i umieszczono tam nosze, dzięki czemu Rumeysa mogła odbyć 6 godzinny lot ze Stambułu do San Francisco.

Wydarzeniem szybko zainteresowały się media, z kobietą robiono sobie zdjęcia i zadawano wiele pytań. Najwyższa kobieta świata opublikowała również na swoim Instagramie zdjęcia z tego wyjątkowego przeżycia. Napisała, że była to jej pierwsza w życiu podróż samolotem, ale z pewnością nie ostatnia.

