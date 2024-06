Choć zarówno spacerowanie, jak i jazda na rowerze niosą ze sobą wiele korzyści, to jednak zdaniem naukowców istnieje wysiłek fizyczny, który przynosi nieporównywalnie większe efekty przy minimalnym obciążeniu dla organizmu. Jaka jest najlepsza aktywność fizyczna dla seniorów? Według badaczy chcąc zadbać o zdrowie i sylwetkę najlepiej postawić na pływanie .

Choć wydawać by się mogło, iż wysiłek fizyczny przyśpiesza bicie serca i obieg krwi w organizmie, to badania wykazały, że w dłuższej perspektywie pływanie obniża ciśnienie krwi. Jak tłumaczy to Hirofumi Tanaka — współautorka wielu prac poświęconych wpływowi pływania na zdrowie oraz dyrektorka Laboratorium Badań nad Starzeniem Układu Sercowo-Naczyniowego na Uniwersytecie w Austin: