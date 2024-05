Kolejnym plusem spacerów jest fakt, że tej aktywności nie musimy się uczyć, jak chociażby pływania czy jazdy na nartach. Okazji do spaceru jest wiele. Może nie codziennie uda nam się wyjść do parku, ale przy odrobinie dobrych chęci zrealizujemy 30-minutowy spacer, w drodze do/z pracy, na zakupy czy do lekarza. Wiele osób kręci nosem twierdząc, że spacery są dla osób starszych. Zapewniam, że nie. Tempo spaceru trzeba dopasować do stanu zdrowia i kondycji organizmu. Spacer jest uniwersalną formą ruchu, która przyniesie wiele korzyści w każdym wieku.