Nakagin Capsule Tower do rozbiórki! Co stanie się z ikoną Tokio?

Nakagin Capsule Tower to budynek mieszkalno-biurowy zaprojektowany przez Kisho Kurokawę. Powstał w 1972 roku, w zaledwie 30 dni jako pierwszy na świecie budynek z modułami wymiennymi. Tych modułów jest aż 140 i wszystkie one tworzą trzynaście pięter budynku. Każdy z modułów to samodzielna przestrzeń mieszkalna lub biurowa, z własną łazienką i maleńkim oknem. Powierzchnia mieszkalna modułu (bez łazienki) wynosi zaledwie osiem metrów kwadratowych, a mimo to nigdy nie brakowało chętnych do zamieszkania w tym obiekcie.



Nakagin Capsule Tower: Jak to działa?

Każdy z modułów Nakagin Capsule Tower może być przemieszczany lub łączony z innymi, w celu zmiany wyglądu budynku lub uzyskania większej przestrzeni. To możliwe, bo moduły to po prostu spawane pudła, składające się ze stalowej kratownicy, pokryte panelami, które pomalowano farbą zapobiegającą rdzewieniu.



Choć plan zakładał wymianę modułów po 25 latach, nigdy tego nie zrobiono. Zaniedbano także kanalizację, a budynek stopniowo niszczał i tracił swój urok. Wciąż jednak nie brakowało chętnych do zamieszkania w Nakagin Capsule Tower.



Architektoniczna perła Tokio zostanie rozebrana

Futurystyczna i bogata w rewolucyjne jak na tamte czasy rozwiązania (sprzęty AGD i RTV były wbudowane w meble) budowla wymagała regularnej konserwacji. Gdy jej zabrakło, budynek zaczął niszczeć i tracić na wartości. Pojawiły się wątpliwości czy Nakagin Capsule Tower nadaje się wciąż do zamieszkania, mówiono także o wyburzeniu całego budynku. Ten jednak wciąż cieszył się ogromną popularnością, a wielbiciele architektury marzyli o tym, by spędzić w nim choć jedną noc. W pewnym momencie trzeba było wręcz zapisywać się na listę oczekujących.

Ostatecznie jednak fatalny stan budynku przesądził sprawę, nie znaleziono również inwestora, który mógłby wyłożyć pieniądze na jego remont - zdecydowano więc o rozbiórce Nakagin Capsule Tower. Co stanie się z kapsułami? Jedna z nich już została przekazana do Muzeum Sztuki Współczesnej w Saitamie, jedną chce pozyskać paryskie Centre Pompidou. Pozostałe będą wyremontowane, a następnie sprzedane lub przekazane nabywcom, którzy zechcą stworzyć w Tokio hotel składający się z kultowych kapsuł.

Zdjęcie Kultowy budynek powstał w 1972 roku, w zaledwie 30 dni jako pierwszy na świecie budynek z modułami wymiennymi. / Julian Elliott/robertharding/East News / East News