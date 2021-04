Nastoletnia kura domowa. Dla męża zrobi wszystko

Madison Dastrup bardzo wcześnie zdecydowała się założyć własną rodzinę. Jako 19-latka stanęła na ślubnym kobiercu i dziś należy do ruchu "tradwife", czyli tradycyjnych żon. Jak wygląda jej życie i co myśli o feministkach?

Zdjęcie Statystycznie na ślub decydujemy się coraz później, ale niektórzy nie chcą zwlekać / instagram.com/thereservedwife / Instagram

Reklama

Jej rówieśnice marzą o tym, by dostać się na studia, później znaleźć pracę, chłopaka, w międzyczasie dobrze się bawić i wyszumieć. Chcą wykorzystać młodość, która przecież już nigdy nie wróci. Ale ona miała zupełnie inny plan – nadrzędnym celem stało się założenie własnej rodziny.

Reklama

Na szczęście miała z kim, bo jak twierdzi, wyjątkowo wcześnie znalazła miłość swojego życia. Miała zaledwie 18 lat, gdy ukochany postanowił się oświadczyć. Rok później młoda para stanęła na ślubnym kobiercu, a dziś są też rodzicami.

Młoda żona i mama karierę postanowiła robić w domu.

Instagram Post

Zamiast aplikować na najlepsze uczelnie i starać się o prestiżową posadę, Madison Dastrup postanowiła szukać szczęścia gdzie indziej. Instynkt podpowiedział jej, że spełnienie da jej założenie rodziny. Wcale się nie pomyliła.

Instagram Post

Jeszcze przed 21. rokiem życia wyszła za mąż, urodziła córkę i została pełnoetatową "kurą domową". Amerykanka nie wstydzi się tego określenia. Z dumą opowiada o swojej sytuacji, prowadząc kilka profili w mediach społecznościowych.

Instagram Post

Madison jest aktywna na YouTube, TikToku czy Instagramie, gdzie relacjonuje swoje życie i dzieli się sprawdzonymi trikami domowymi. Utożsamia się z ruchem tradwife – z angielskiego traditional wife, czyli tradycyjna żona.

Instagram Post

Kobiety skupione wokół tej inicjatywy z własnej woli porzucają ambicje naukowe oraz zawodowe, aby służyć swojej rodzinie. Prowadzą domy, wychowują dzieci, sprzątają, gotują i to daje im największą satysfakcję.

Instagram Post

W ich przypadku feministyczne hasła nie padają na podatny grunt, bo uważają, że miejsce kobiety jest w domu. Przy mężu i potomstwie, co potwierdzają słowa naszej bohaterki: "Zawsze wiedziałam, że chcę zostać gospodynią".

Instagram Post

"Gotując dla męża mogę mu pokazać, jak bardzo go kocham i doceniam to, co robi dla naszej rodziny" – tłumaczy w jednym z filmów opublikowanych w sieci. Jej ukochany po powrocie z pracy nie musi przejmować się innymi obowiązkami.

Instagram Post

Pani Dastrup jest szczera i wygląda na zadowoloną, ale to nie powstrzymuje krytyków. Wiele kobiet ma jej za złe, że "utrwala szkodliwe stereotypy" i "rujnuje starania o równouprawnienie". Co ona na to? "Nie jestem feministką, ale wspieram kobiecość" – wyznała.

Instagram Post

"Współczesne feministki uważają, że męskość jest toksyczna. Nie mam zamiaru w tym uczestniczyć" – stwierdziła. Zamiast tego zawsze czeka na męża z ciepłym obiadem, a po całym dniu spędzonym z małym dzieckiem już nie może się doczekać kolejnego.

Instagram Post

Publikowane przez nią treści często opatrzone są tagiem #AntyFeministka. "Jeśli nie gotujesz swojemu mężczyźnie, to nie oczekuj, że za wszystko będzie płacił" – dodaje przy okazji. Według niej wolność to wybór. Ona go podjęła i nie chce być z tego powodu oczerniana.

Instagram Post

Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>



***

Zobacz także: