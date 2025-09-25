Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Bruno Popularność imienia Bruno w Polsce Kiedy Bruno obchodzi imieniny? Bruno - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Bruno Znane osoby o imieniu Bruno Bruno - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Bruno

Bruno to męskie imię, które pochodzi z języka germańskiego. Powstało od słowa brun, oznaczającego niedźwiedzia. Forma Brunon została stworzona pod wpływem łacińskim i jest rzadziej stosowana.

Popularność imienia Bruno w Polsce

Imię Bruno jest dosyć popularne w Polsce. W 2023 roku urodziło się 1186 chłopców o tym imieniu. Najwięcej z nich przyszło na świat w województwach: mazowieckim (183) i wielkopolskim (158), a najmniej w województwie świętokrzyskim.

Kiedy Bruno obchodzi imieniny?

Bruno może obchodzić swoje imieniny w jednym z wybranych dni w roku: 17 maja, 12 lipca, 14 lipca, 18 lipca, 6 października, 11 października i 15 października.

Bruno - zdrobnienia imienia

Jak inaczej można zwracać się do mężczyzny o imieniu Bruno? Wśród zdrobnień znajdują się:

Bruncio,

Brunek,

Bruner,

Brunio,

Brunko,

Bruś.

Numerologia i cechy osób o imieniu Bruno

Jaki jest mężczyzna o imieniu Bruno? To człowiek niezwykle pracowity, energiczny i zdeterminowany. Lubi nowe wyzwania, ale niekiedy nie chce działać w pojedynkę. Ceni sobie relacje z innymi, lubi spędzać czas w towarzystwie, co działa w dwie strony. Jest wierny swoim postanowieniom, zawsze gotowy do pomocy, co czyni go świetnym partnerem, mężem i ojcem.

Mężczyźni o imieniu Bruno to numerologiczne siódemki. Cechują się wiarą w wyższe ideały, lubią poszukiwać znaczenia w nietypowych zdarzeniach. Bruno to człowiek o wrażliwej duszy, niejednokrotnie bardzo kreatywnej i twórczej.

Znane osoby o imieniu Bruno

W Polsce i na świecie urodziło się wielu znanych mężczyzn, którym nadano imię Bruno lub Brunon. Wśród nich znaleźli się:

Bruno Schulz - polski pisarz,

Bruno Jasieński (właściwie Wiktor Bruno Zysman) - polski pisarz,

Bruno Bettelheim - amerykański psycholog,

Bruno Kreisky - australijski polityk,

Bruno Maderna - włoski kompozytor,

Brunon Zwarra - polski publicysta.

Bruno - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Kim w przyszłości może zostać Bruno? Jakie cechy pracownika wykazuje mężczyzna o tym imieniu? Niewątpliwie jest stworzony do życia blisko sztuki. Często podejmuje się pracy w zawodzie malarza, architekta, czy poety.

Jego szczęśliwymi talizmanami są koral i topaz, a sprzyjającymi kolorami fiolet i błękit.

