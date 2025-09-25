Imię, które oznacza: niedźwiedź. Noszą je mężczyźni ciepli i wrażliwi
Jeśli zastanawiasz się, jak w przyszłości nazwać swojego syna, to imię może ci się spodobać. Charakteryzuje mężczyznę ciepłego, wrażliwego, a jednocześnie odważnego. Jakie tajemnice kryje w sobie imię Bruno?
Spis treści:
- Pochodzenie i znaczenie imienia Bruno
- Popularność imienia Bruno w Polsce
- Kiedy Bruno obchodzi imieniny?
- Bruno - zdrobnienia imienia
- Numerologia i cechy osób o imieniu Bruno
- Znane osoby o imieniu Bruno
- Bruno - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Pochodzenie i znaczenie imienia Bruno
Bruno to męskie imię, które pochodzi z języka germańskiego. Powstało od słowa brun, oznaczającego niedźwiedzia. Forma Brunon została stworzona pod wpływem łacińskim i jest rzadziej stosowana.
Popularność imienia Bruno w Polsce
Imię Bruno jest dosyć popularne w Polsce. W 2023 roku urodziło się 1186 chłopców o tym imieniu. Najwięcej z nich przyszło na świat w województwach: mazowieckim (183) i wielkopolskim (158), a najmniej w województwie świętokrzyskim.
Kiedy Bruno obchodzi imieniny?
Bruno może obchodzić swoje imieniny w jednym z wybranych dni w roku: 17 maja, 12 lipca, 14 lipca, 18 lipca, 6 października, 11 października i 15 października.
Bruno - zdrobnienia imienia
Jak inaczej można zwracać się do mężczyzny o imieniu Bruno? Wśród zdrobnień znajdują się:
- Bruncio,
- Brunek,
- Bruner,
- Brunio,
- Brunko,
- Bruś.
Numerologia i cechy osób o imieniu Bruno
Jaki jest mężczyzna o imieniu Bruno? To człowiek niezwykle pracowity, energiczny i zdeterminowany. Lubi nowe wyzwania, ale niekiedy nie chce działać w pojedynkę. Ceni sobie relacje z innymi, lubi spędzać czas w towarzystwie, co działa w dwie strony. Jest wierny swoim postanowieniom, zawsze gotowy do pomocy, co czyni go świetnym partnerem, mężem i ojcem.
Mężczyźni o imieniu Bruno to numerologiczne siódemki. Cechują się wiarą w wyższe ideały, lubią poszukiwać znaczenia w nietypowych zdarzeniach. Bruno to człowiek o wrażliwej duszy, niejednokrotnie bardzo kreatywnej i twórczej.
Znane osoby o imieniu Bruno
W Polsce i na świecie urodziło się wielu znanych mężczyzn, którym nadano imię Bruno lub Brunon. Wśród nich znaleźli się:
- Bruno Schulz - polski pisarz,
- Bruno Jasieński (właściwie Wiktor Bruno Zysman) - polski pisarz,
- Bruno Bettelheim - amerykański psycholog,
- Bruno Kreisky - australijski polityk,
- Bruno Maderna - włoski kompozytor,
- Brunon Zwarra - polski publicysta.
Bruno - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Kim w przyszłości może zostać Bruno? Jakie cechy pracownika wykazuje mężczyzna o tym imieniu? Niewątpliwie jest stworzony do życia blisko sztuki. Często podejmuje się pracy w zawodzie malarza, architekta, czy poety.
Jego szczęśliwymi talizmanami są koral i topaz, a sprzyjającymi kolorami fiolet i błękit.
Źródła:
1.https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruno_(imi%C4%99)
2.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=bruno&sort=
3.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54101/table?page=1&per_page=20&q=Bruno&sort=