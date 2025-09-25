W 2022 roku żona Zenona Martyniuka, Danuta Martyniuk zachwyciła Polskę swoją ogromną metamorfozą - schudła 15 kg i całkowicie zmieniła tryb życia. Martyniuk została zaproszona wtedy do programu "Pytanie na śniadanie", w którym zdradziła kulisy swojej przemiany.

Danuta Martyniuk schudła 15 kg. Jak tego dokonała?

Już w pierwszych minutach wywiadu dziennikarz programu spytał, czy żona Zenka Martyniuka ma w ogóle świadomość, że cała Polska jest zachwycona jej metamorfozą.

- No coś tam czytam w komentarzach, nareszcie miłe komentarze na mój temat, bo były takie, które mnie po prostu zmobilizowały do zmiany. Były bardzo niepochlebne na mój temat, że ja wyglądam jak mama Zenka, coś takiego i postanowiłam, że przejdę metamorfozę, no i chyba się udało - mówiła.

Zenon i Danuta Martyniukowie AKPA

Żona gwiazdora disco polo przyznała, że wcześniej zdarzały się jej takie dni, że czytając książkę, potrafiła zjeść nawet dwie, trzy czekolady - nie umiała odmówić sobie słodyczy.

Potrafiłam zjeść naprawdę masę tych słodyczy, ciasta, czekolady. To u mnie było na porządku dziennym, że ja, no pochłaniałam to po prostu

Niepochlebne komentarze na jej temat zmobilizowały ją jednak do drastycznej zmiany nawyków żywieniowych. Danuta Martyniuk ograniczyła jedzenie, odstawiła ziemniaki, białe pieczywo i oczywiście ulubione słodycze. Żona Zenona Martyniuka zaczęła również regularnie ćwiczyć, głównie w domu, korzystając z gotowych treningów dostępnych w sieci.

W rozmowie z dziennikarzem Danuta Martyniuk przyznała, że liczy, iż uda się jej nie dopuścić do efektu jojo i zrobi wszystko, by utrzymać wagę. Wszystko wskazuje na to, że dotrzymała słowa - żona wokalisty schudła już ponoć prawie 20 kg i zachwyca formą oraz młodym wyglądem.

Co je Danuta Martyniuk?

Danuta Martyniuk zdradziła, że jej pierwszym posiłkiem w ciągu dnia jest kisiel z siemienia lnianego. Po trzydziestu minutach żona Zenka pije kawę z mlekiem bez laktozy, a po kolejnych 30 minutach - je lekką owsiankę.

Obiad Danuty Martyniuk składa się zazwyczaj z mięsa oraz surówki. Kobieta zaznacza, że nie spożywa ziemniaków, a ostatni posiłek je około godziny 17.00-18.00.

Podstawą diety Danuty Martyniuk są pyszne i zdrowe surówki, a ulubioną jest ta z czerwonej kapusty z dodatkiem sosu na bazie octu jabłkowego. Oto przepis na to proste i bardzo zdrowe danie:

Składniki:

ćwiartka niedużej główki czerwonej kapusty,

1 cebula,

1 marchewka,

duże, winne jabłko,

2 łyżki octu jabłkowego,

1 łyżka cukru,

szczypta soli.

Przygotowanie:

1. Cebulę obierz i pokrój w cienkie półplasterki. Kapustę oczyść z zewnętrznych liści i drobno poszatkuj. Marchew oraz jabłko obierz i zetrzyj na grubych oczkach tarki. Całość przełóż do dużej, głębokiej salaterki i dokładnie wymieszaj.

2. Do miski wlej 2 łyżki octu jabłkowego. Dodaj cukier i sól, a całość dokładnie wymieszaj.

3. Przygotowanym sosem polej warzywa z jabłkiem i dokładnie wymieszaj. Surówkę odstaw do lodówki na 30 minut.

Ocet jabłkowy to prawdziwa witaminowa bomba - zawiera około 20 najważniejszych substancji mineralnych i mikroelementów, a także:

kwasy octowe,

kwasy mlekowe,

kwasy cytrynowe.

Regularne stosowanie octu przyspiesza trawienie, pobudza wydzielanie soków żołądkowych i syntezę enzymów trawiennych. Substancje zawarte w occie usuwają złogi, oczyszczają i przyczyniają się do obniżenia wagi ciała. Ocet zwiększa też uczucie sytości po spożyciu pokarmów.

Danuta Martyniuk AKPA

Danuta Martyniuk przyznaje, że zdrowa dieta, octowy detoks i regularna aktywność fizyczna to sekret jej promiennego wyglądu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wreszcie czuje się dobrze w swoim ciele i emanuje naturalnym blaskiem.

