Wiele osób twierdzi, że trwały i naprawdę szczęśliwy związek zbudować mogą tylko takie pary, gdzie mężczyzna jest starszy od kobiety lub są w tym samym wieku. Tymczasem, podczas gdy na początku XX wieku mąż był starszy od swojej żony przeciętnie o 10 lat, dziś różnica wieku zdaje się być najmniej istotnym aspektem związku.

Profesorowie z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Emory w Atlancie postanowili jednak przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco dokładniej. Pod lupę wzięli trzy tysiące małżeństw, skupiając się wyłącznie na różniącym ich wieku. Kolejno, na podstawie wieku partnerów, określili szanse na przetrwanie małżeństwa. Wnioski mogą zaskoczyć.

Z ekspertyzy naukowców jasno wynika, że pary z pięcioletnią różnicą wieku są o 18 proc. bardziej skłonne do separacji i rozwodów niż partnerzy, których wiek jest bardziej do siebie zbliżony. Według statystyk wskaźnik ten wzrasta do 39 proc. w przypadku 10-letniej różnicy wieku między partnerami i do aż 95 proc., kiedy różnica wieku sięga 20 lat.

"Pary z dużą różnicą wieku stają przed wyjątkowym zestawem wyzwań, które mogą zagrozić ich związkowi" - oceniła w rozmowie z dailymail.co.uk Katia Loisel, ekspertka ds. związków i mowy ciał. "Pary na różnych etapach życia również doświadczają różnic w stabilności finansowej i zawodowej, co może mieć wpływ na ich relację" - dodała.

Jaka jest więc idealna różnica wieku między partnerami? Badania nie pozostawiają złudzeń.

Zdaniem naukowców z Emory University idealna różnica wieku między partnerami wynosi rok lub mniej. Jak wykazało badanie, szanse na rozwód spadły do zaledwie 3 proc. w przypadku tych par, w których zakochani urodzili się w odstępnie 12 miesięcy lub krótszym.

Na trwałość małżeństwa ma wpływać również staż. Im dłużej para jest razem, tym mniejsze prawdopodobieństwo rozstania. Małżeństwo scalać mają również dzieci. Im jest ich więcej, tym szanse na rozwód spadają.

