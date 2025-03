Niebieskie strefy to określenie naukowe, którego po raz pierwszy użył amerykański dziennikarz Dan Buettner. W 2004 roku wspólnie z National Geographic oraz National Institute on Aging zaznaczył na niebiesko miejsca, w których mieszkańcy regularnie dożywali 100 lat. W ten sposób badacze wskazali pięć niebieskich stref, czyli miejsc na świecie, gdzie ludzie żyją najdłużej. Należą do nich:

Nieodłącznym elementem diety ludzi żyjących w niebieskich strefach są warzywa. To źródło błonnika, witamin oraz przeciwutleniaczy, które chronią organizm przed stresem oksydacyjnym i procesami starzenia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie co najmniej pięciu porcji warzyw i owoców dziennie, co odpowiada około 400 g.