Co to "Mama 4+". Dodatkowe świadczenie tylko dla konkretnych osób

Od 1 marca 2019 roku rodzice mogą ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, funkcjonujące pod nazwą "Mama 4+". Program, mimo iż swoją nazwą nawiązuje wyłącznie do kobiet, w rzeczywistości odnosi się również do mężczyzn.

Świadczenie, zgodnie z założeniami, "ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły" - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze? Warunków jest kilka.

Komu przysługuje "Mama 4+"? Przepisy mówią jasno

O dodatek ubiegać mogą się osoby, które:

ukończyły 60 lat i urodziły oraz wychowały lub tylko wychowały co najmniej czwórkę dzieci, w przypadku matek ,

, ukończyły 65 lat i wychowały co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała, w przypadku ojców.

O dodatek mogą ubiegać się rodzice zarówno dzieci biologicznych, jak i przysposobionych czy dzieci współmałżonka. ZUS informuje dodatkowo, iż rodzicielskie świadczenie uzupełniające otrzymać mogą osoby, które posiadają polskie obywatelstwo lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

Ile wynosi świadczenie "Mama 4+"?

Wysokość świadczenia w ramach rodzicielskiego dodatku wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura - od marca tego roku dokładnie 1588,44 zł brutto. O taką kwotę mogą starać się osoby, które nie pobierają emerytury ani renty, a także nie posiadają dochodu, który zapewniałby im niezbędne środki utrzymania.

Nie oznacza to jednak, iż o dodatkowe pieniądze nie mogą starać się również ci, którzy pobierają emeryturę lub rentę w kwocie niższej niż najniższa emerytura. Wówczas świadczenie "Mama 4+" stanowi dopełnienie do kwoty 1588,44 zł. Przykładowo, jeśli dana osoba pobiera świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, zostanie ono uzupełnione o 488,44 zł do kwoty 1588,44 zł.

Chcąc otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, należy zgłosić o nie odpowiedni wniosek. Druk pobrać można w najbliższym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub ze strony internetowej ZUS-u.

