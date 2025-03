Netflix na wiosnę 2025: premiery, których nie możesz przegapić!

To już koniec gry. Po latach ucieczek, morderstw i nowej tożsamości Joe Goldberg musi zmierzyć się ze swoim losem. Twórcy obiecują, że ostatni sezon nie będzie typowym "happy endem" - wręcz przeciwnie, ma być bardziej brutalny, psychologicznie wyczerpujący i szokujący niż kiedykolwiek. W zwiastunach widać nawiązania do przeszłości Joe, co może sugerować, że dawne ofiary jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Jeśli czeka nas wielki finał, to lepiej, żeby był naprawdę mocny.