Spis treści: 01 Ulgi dla seniora: Ochrona zdrowia i zniżki na leki

02 Ulga dla seniora na abonament RTV 2022

03 Ulga dla emerytów i rencistów: PIT-0 dla seniora

04 Ryczałt energetyczny - kolejna zniżka dla seniorów

Ulgi dla seniora: Ochrona zdrowia i zniżki na leki

Seniorzy, posiadający legitymację emeryta-rencisty mogą liczyć na wiele zniżek, związanych z ochroną zdrowia. W przypadku kwoty powyżej 100 zł mogą oni odliczyć od podatku koszt zakupu leków oraz regularnie korzystać z licznych zniżek w aptekach.

Kolejna ulga dla seniorów dotyczy zniżek przy korzystaniu z rehabilitacji oraz turnusów w ośrodkach uzdrowiskowych. Seniorzy, którzy skończyli 75 lat i są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, mogą skorzystać również z bezpłatnych leków. W tej grupie medykamentów znajdują się te przeznaczone do leczenia chorób wieku podeszłego, a ich lista co roku ulega modyfikacji.

Reklama

Jak uzyskać legitymację? O tym piszemy w artykule: Nie każdy emeryt wie o tych zniżkach. Wystarczy wypełnić wniosek

Ulga dla seniora na abonament RTV 2022

Zdjęcie Seniorów często nie stać na realizację własnych pasji, wakacje, hobby / 123RF/PICSEL

Seniorzy, spełniający pewne warunki mogą także skorzystać z przewidzianej dla nich ulgi na abonament RTV. Całkowicie zwolnieni z tej opłaty są emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat oraz ci, którzy skończyli 60 lat i nabyli prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 2459,09 zł brutto.

To jednak nie wszystko, bo zwolnienie z opłacania abonamentu RTV przysługuje również osobom, które posiadają:



prawo do zasiłku przedemerytalnego

prawo do świadczenia przedemerytalnego

przyznany zasiłek dla opiekuna

Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych musi pokazać w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z oświadczeniem, które jest do pobrania na stronie gov.pl



Zobacz również: Świadczenie pielęgnacyjne 2023: Komu przysługuje?



Ulga dla emerytów i rencistów: PIT-0 dla seniora

Ważną, choć świeżą ulgą dla seniorów jest także wprowadzony przez Polski Ład PIT-0 dla seniora. Przeznaczony jest on dla osób, które, choć osiągnęły powszechny wiek emerytalny, wciąż kontynuują pracę zawodową. To dla nich przewidziano dodatkową ulgę - 85 528 zł rocznie. Podatek naliczony jest dopiero od 115 528 zł.

Podwyższono także kwotę wolną od podatku do 30 000 zł - oznacza to, że od świadczeń wynoszących 2500 zł brutto miesięcznie, nie jest pobierany podatek.

Zobacz również: Abonament RTV: Czy trzeba wpuszczać kontrolerów? Prawnicy nie mają wątpliwości!

Ryczałt energetyczny - kolejna zniżka dla seniorów

Zdjęcie Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego możesz złożyć w każdym czasie / ZOFIA I MAREK BAZAK / East News

Jak podaje ZUS, z tej ulgi mogą skorzystać tylko niektórzy emeryci i renciści. Należą do nich:

kombatanci,

żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowy lub wdowcy po takich osobach

Przysługuje im ryczałt energetyczny w wysokości 50 proc. naliczanych zgodnie z taryfą opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną wykorzystywaną w gospodarstwie domowym.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby skorzystać z tej ulgi?

wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ZUS-ERK) - dostępny w ZUS lub na stronie www.zus.pl

decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców,

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej - w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych,

zaświadczenie właściwego organu wojskowego - w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego możesz złożyć w każdym czasie. Gdy pobierasz więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje Ci jeden ryczałt energetyczny.