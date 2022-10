Spis treści: 01 Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

02 Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2023?

03 Czy będzie podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego w 2023?

04 Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

05 Komu przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne to jedna z form pomocy określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jest wsparciem finansowym dla osób, które rezygnują z zatrudnienia lub nie podejmują pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Ma ono pomagać w pokryciu wydatków potrzebnych na opiekę i pielęgnację. Co istotne, przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest zależne od dochodu.

Nie tylko 500 plus. Ile wydaliśmy na wszystkie świadczenia dla dzieci i młodzieży w ubiegłym roku?

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2023?

Świadczenie pielęgnacyjne jest wsparciem, które podlega waloryzacji. W 2022 r. opiekunom osób z niepełnosprawnościami wypłacana była kwota 2 119 złotych miesięcznie. Dla porównania w 2021 r. było to 1 971 złotych.

To ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne na 2023 rok, nie zostało jeszcze podane do informacji publicznej.

Czy będzie podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego w 2023?

Zdjęcie Aby otrzymać dodatek, należy złożyć specjalny wniosek / 123RF/PICSEL

Mimo że nie ma mowy jeszcze o konkretnych kwotach, to można podejrzewać, że wzorem poprzednich lat w 2023 r. będzie można liczyć na podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego.

Zwiększenie wypłacanej kwoty będzie się wiązało z waloryzacją. W styczniu 2022 r. świadczenie pielęgnacyjne zostało podwyższone o 148 zł. W związku z tym można się spodziewać podobnej podwyżki w 2023 r.

Należy jednak pamiętać, że wpływ na wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie miało także ustalenie kwoty minimalnego wynagrodzenia, które jak wiadomo, również ma zostać podwyższone od 1 stycznia 2023 r.

To, o ile zostanie podniesiona kwota wypłat, najprawdopodobniej zostanie ogłoszone w grudniu tego roku.

Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Chcąc otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Osoba ubiegająca się o otrzymanie wsparcia finansowego nie może podejmować żadnej pracy zarobkowej.

Do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne konieczne będzie dołączenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, a także orzeczenie o niepełnosprawności. Prawo do świadczenia przyznawane jest na czas nieokreślony.

Komu przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom dzieci i młodzieży do 18. roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostaje wydłużone do 25. roku życia osoby z niepełnosprawnościami.

Świadczenie pielęgnacyjne według prawa przysługuje:

Matce lub ojcu osoby z niepełnosprawnościami

Opiekunowi faktycznemu

Osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną

Osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, z wykluczeniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Natomiast są również wytyczne, mówiące o sytuacjach, w których nie zostanie przyznane świadczenie pielęgnacyjne. Dzieje się tak, gdy

Osoba sprawująca opiekę ma przyznane prawo do renty lub emerytury

Opiekun ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Osoba, którą obejmuje opieka zawarła związek małżeński

Osobie wymagającej opieki przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury

