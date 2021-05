Nie pij słodkiego. Serce będzie ci wdzięczne

Pijesz przynajmniej jeden słodki napój dziennie? Ryzyko chorób naczyniowo - sercowych w stosunku do innych kobiet wzrasta u ciebie aż o 19 procent.

Naukowcy przez 20 lat zbadali ponad 100 tysięcy kobiet, by jednoznacznie stwierdzić, że szanse udaru i chorób naczyniowo - sercowych rosną wraz z piciem napojów słodzonych i gazowanych. Wystarczyła jedna puszka coli dziennie, słodzona herbata czy sok, aby spożywające je kobiety znajdowały się w grupie ryzyka.



Cukier w napojach zwiększa szanse na zachorowanie na różne sposoby. Zdaniem autorki badań, Cheryl Anderson z University of California San Diego słodkie napoje windują poziom glukozy we krwi, zwiększają markery insulinowe, prowadzą do wzrostów apetytu, a tym samym do otyłości. Powszechnie wiadomo, że od sporej nadwagi już tylko krok dzieli nas od chorób naczyniowo - sercowych.



Badania opublikowano w czasopiśmie Journal of American Heart Association dowodzą także, że największym źródłem niezdrowych cukrów w diecie Amerykanów są napoje słodzone cukrem. Na małą puszkę napoju przypada, aż osiem łyżeczek cukru!



