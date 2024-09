Szef MSWiA dodał również, że wiele osób próbuje w sposób niebezpieczny zbliżać do wałów i w związku z tym zaapelował o unikanie takich groźnych sytuacji. "To jest podejmowanie ryzyka, bo wszystko jest nasiąknięte wodą, jest ślisko, jest błoto . Prosimy o to, aby w tak trudnych sytuacjach dawać priorytet działaniom służb państwowych" - powiedział Siemoniak.

W związku z powyższym służby proszą, by nie zatrzymywać się w miejscach, gdzie podejmowane są lub będą akcje ratunkowe, nie gromadzić się wokół takich miejsc i nie stwarzać przez to dodatkowego zagrożenia.

W związku ze zrzutem wody na zaporze w Pilchowicach, co wiązało się z podniesieniem poziomu wody w rzece Bóbr, z apelem do spacerowiczów zwrócił się także starostwa bolesławiecki Tomasz Gabrsysiak: "Apelujemy do wszystkich, aby nie zbliżać się do rzeki. To bardzo niebezpieczne".