Żywienie kota. Jak często należy karmić naszego pupila?

Niestety nie wszyscy właściciele kotów są tego świadomi, ale podawanie mruczkowi karmy raz lub dwa razy dziennie jest wielkim błędem. W rezultacie kot będzie na początku przejedzony, a przez resztę dnia głodny.

Żołądek kota nie magazynuje pokarmu, trawi go niemal od razu. Z tego powodu najlepszym sposobem karmienia naszego pupila jest podawanie mu często małych ilości jedzenia, a w przerwach między posiłkami warto podawać mu zdrowe i niskokaloryczne przysmaki.

Czy warto podawać kotom przysmaki?

Przysmaki, które dajemy naszym kotom, są nie tylko uzupełnieniem codziennej diety mruczka, ale i mogą posłużyć nam w zabawie oraz budowaniu więzi z naszym pupilem.

Jedną z najważniejszych części życia kota domowego jest zabawa, dzięki której może on zachować dobre zdrowie fizyczne i psychiczne. Chowanie przysmaków, tak aby kot musiał je znaleźć, a także nagradzanie zwierzęcia za dobre zachowanie pomagają nam zmotywować go do zabawy oraz wzmacniają jego dobre nawyki.

Podając naszemu kotu smaczne przekąski, nawiązujemy i wzmacniamy też naszą relację z pupilem.

Zdjęcie Podając naszemu kotu smakołyki wzmacniamy naszą relację z pupilem / 123RF/PICSEL

Co warto podawać kotu? Domowe przysmaki dla mruczka

Mimo że w sklepach mamy dość szeroki wybór kocich przysmaków, nie zawsze warto je kupować. Niekiedy brakuje im ważnych składników odżywczych potrzebnych naszemu pupilowi, a ich ceny mogą być dość wysokie. Jednakże istnieją naturalne produkty, które są nie tylko zdrowe dla kotów, ale jednocześnie bardzo im zasmakują.

Produkty, które świetnie sprawdzą się jako kocie smakołyki to:

żurawina — bogata w błonnik, witaminy i minerały, wspiera układ moczowy kota i opóźnia proces starzenia organizmu. Dodatkowo wpływa na zdrowy i piękny wygląd sierści,

w błonnik, witaminy i minerały, wspiera układ moczowy kota i opóźnia proces starzenia organizmu. Dodatkowo wpływa na zdrowy i piękny wygląd sierści, oliwki — działają na kota podobnie jak kocimiętka, mruczki uwielbiają się nimi bawić,

— działają na kota podobnie jak kocimiętka, mruczki uwielbiają się nimi bawić, owoce — koty najchętniej wybierają melony lub arbuzy, które dostarczają im wiele wody. Należy jednak uważać z ich ilością, owoce obfitują w cukry proste, które nie służą kotom,

— koty najchętniej wybierają melony lub arbuzy, które dostarczają im wiele wody. Należy jednak uważać z ich ilością, owoce obfitują w cukry proste, które nie służą kotom, algi morskie — są bogatym źródłem białka, witamin i mikroelementów. Ich spożywanie wzmocni układ immunologiczny mruczka i ureguluje poziom cukru.

