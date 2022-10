Nie tylko chryzantemy. Te gatunki kwiatów sprawdzą się na cmentarzu

Życie i styl

Uroczystość Wszystkich Świętych nadchodzi wielkimi krokami. Wszyscy chcemy, by 1 listopada groby naszych bliskich prezentowały się elegancko. To znak, że pamiętamy o zmarłych członkach rodziny. Czym przystroić mogiły krewnych, by uniknąć wpadki?

Zdjęcie Dzień Wszystkich Świętych kojarzy się nam przede wszystkim z chryzantemami. To tradycyjny i bardzo dobry wybór / 123RF/PICSEL