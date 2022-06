Nie tylko turyński. Zagadkowy całun z Manoppello. Czy to twarz Jezusa?

Relikwie dla wiernych mają ogromne znaczenie. Wielu z nich pielgrzymuje do miejsc, w których się one znajdują. Do dziś jedną z najważniejszych relikwii jest całun turyński. W innym włoskim miasteczku znajduje się jednak nieco mniej znane płótno, które również ma przedstawiać Jezusa Chrystusa. Co wiadomo o całunie z Manoppello?

Zdjęcie Całun z Manoppello jest przechowywany w przeszklonej monstrancji w sanktuarium Volto Santo / REDA&CO / Contributor / Dario Pignatelli / Agencja FORUM / Getty Images