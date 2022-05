Guma Turbo - pojawiła się w Polsce w latach '80, ale największą popularność zyskała w latach '90. Kto zbierał papierowe obrazki samochodów? Dziś można ją kupić za ok. 50 gr za sztukę albo zamówić w internecie w większych ilościach. Delicje Szampańskie - ich produkcję rozpoczęto w 1974 r. Od lat istnieją dwa kluczowe sposoby jedzenia tych ciastek - albo w całości albo obgryzanie ich dookoła i zostawianie na koniec galaretki. Do której grupy należycie? Dziś opakowanie Delicji kupimy za ok. 3,50 zł. Ciepłe lody - to był taki "wafelkowy kubek", a w środku słodka pianka z syropem i czekoladą na wierzchu - strasznie słodkie, dziś czasami nadal można znaleźć je w sklepie. Za ile? Ok. kilkanaście zł za kilkanaście sztuk lodów (zestaw). Galaretka Makarena - kolorowe galaretki zanurzone w cukrze. Obecna cena: ok. 6 zł za 200 g opakowanie.