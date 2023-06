Autorem nagrania jest pan Tomasz. Wypowiadając się dla TVN, opisał sytuację, której był świadkiem. Zwierzęta pojawiły się na plaży miejskiej w Gdyni 26 maja, około godziny 17. Mężczyzna wybrał się tam na plac zabaw z dzieckiem. Nagle na plażę miejską wbiegła spora gromada dzików.

Stado dobiegło z bulwaru aż do samej wody między turystami i potem jakby ktoś te dziki wystraszył. Biegły pędem z powrotem od wody w stronę bulwaru opisywał pan Tomasz.

W trakcie ucieczki jeden młody dzik odłączył się od stada i został w tyle. Wystraszony maluch biegał po plaży, wpadając w ludzi do momentu, gdy jakiś mężczyzna złapał zwierzę. Głośne kwiczenie dziecka zwabiło jednak matkę. Wtedy sytuacja zrobiła się dość niebezpieczna. Mężczyzna puścił młode i sam zaczął uciekać.

Mieszkańcy Gdyni nie byli jednak zaskoczeni takim widokiem. Kilka dni wcześniej stado przechadzało się ulicami miasta. Na terenie Trójmiasta żyje wiele dzików, które coraz częściej wchodzą na tereny miejskie w poszukiwaniu pożywienia. Zwierzęta te najczęściej grasują w śmietnikach, ale i wyjadają jedzenie zostawiane dziko żyjącym kotom. Czasami są też dokarmiane przez ludzi. Nietrudno się dziwić, że coraz częściej widujemy je w miastach.

Służby bezpieczeństwa przestrzegają przed zbliżaniem się do dzików. Zwierzęta te mogą być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli spotkamy lochę z dzieckiem.

Należy zachować spokój, dzik sam z siebie nas nie zaatakuje, jedynie w sytuacji zagrożenia przekazał Leonard Wawrzyniak z gdyńskiej Straży Miejskiej dla TVN.

Bałtyk popularny wśród morsów. Nie chodzi jednak o osoby zażywające zimnych kąpieli

Niecały rok temu ogromne poruszenie nad Bałtykiem wywołał plażujący mors. Nie chodzi jednak o miłośnika zimnych kąpieli, a drapieżnego ssaka. Zwierzę wylegiwało się w słońcu na dzikiej plaży pomiędzy Mielnem a Łazami.

To prawdopodobnie ta sama młoda samica, która tydzień temu była obserwowana u wybrzeży Rugii w Niemczech napisał w poście na Facebooku autor zdjęcia.

Portal Puls Mielna stwierdził, że to prawdopodobnie pierwszy przypadek w historii pojawienia się morsa na plaży. To bardzo niecodzienny widok nad Bałtykiem, ponieważ naturalnym miejscem występowania tego ssaka są wybrzeża Arktyki. Dlaczego przedstawicielka tego gatunku odwiedziła Bałtyk? Na to pytanie trudno jednak znaleźć odpowiedź.

Podobno chciał zobaczyć, czy jego pomnik przy ul. Kościuszki ma się dobrze. Inna wersja jest taka, że pomyliły mu się daty, bo chciał pojawić się na Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie zażartowano.

