Spis treści: 01 Piwo czyści srebro i inne metale

02 Piwne polerowanie drewna

03 Piwo w walce z owadami

04 Piwo w łazience

Tak jak o osobie posiadającej wiele umiejętności mówimy "człowiek renesansu", tak o piwie można by powiedzieć "trunek renesansu". Poza bardzo cenionymi przez niektórych walorami smakowymi, piwo znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach i zaskakuje swoimi właściwościami. Gdzie na co dzień możemy go używać?

Piwo czyści srebro i inne metale

Piwem możemy czyścić zaśniedziałe sztućce, tace, talerze ze srebra. Wystarczy, że na noc pozostawimy je zanurzone w tym chmielowym trunku. Następnego dnia obmywamy je wodą i wycieramy miękką ściereczką. Przedmioty miedziane możemy polerować za pomocą piwa, by przywrócić im blask. Tak samo sprawa wygląda z naszą biżuterią. Możemy przetrzeć ją materiałem nasączonym w piwie lub zanurzyć w nim na kilka godzin. Ostrożność należy jednak zachować w przypadku ozdób z wprawionymi kamieniami szlachetnymi — piwo może je odbarwić.

Reklama

Piwne polerowanie drewna

Piwa możemy użyć także do polerowania powierzchni drewnianych mebli w naszym domu. Ten alkoholowy napój doskonale zastąpi preparaty do tego celu, które kupujemy w sklepie. Podłogi, krzesła, serwantki, komody i stoły z drewna możemy przecierać szmatką nasączoną w piwie. Należy robić to w kierunku przebiegu słoi drewna. Następnie wycieramy do sucha i nanosimy środek natłuszczający. Dzięki temu przywrócisz blask drewnianym elementom wyposażenia. Przy ciemnym drewnie warto jednak zachować ostrożność - tak jak w przypadku biżuterii, tutaj też piwo może spowodować odbarwienia.

Piwo w walce z owadami

Z pomocą piwa możemy zbudować łatwą pułapkę na muszki owocówki w naszej kuchni. Wystarczy słoik z odrobiną piwa nakryć podziurkowaną folią. W podobny sposób możemy też chwytać karaluchy w ogrodzie. Krawędź słoika z piwem trzeba nasmarować wazeliną, która nie pozwoli wydostać się owadom. Zapach piwa odstrasza również osy i pszczoły.

Piwo w łazience

Matowym i pozbawionym blasku włosom piwo również przyjdzie z pomocą. Wystarczy, że po umyciu włosów szamponem przepłuczemy je za pomocą piwa. Wzmocni to cebulki włosowe, złagodzi podrażnienia skóry, przywróci włosom doskonały wygląd. Z piwa można przygotować również kąpiel dla naszych stóp. Wystarczy wymieszać je z ciepłą wodą i moczyć w nim stopy przez 20 minut. Nie musimy się ograniczać do samych stóp. Kilka butelek piwa można dolać do wanny z gorącą wodą, by przygotować relaksującą kąpiel całego ciała. Taki zabieg ma właściwości antybakteryjne, odżywia naszą skórę, nadaje jej blask i przeciwdziała powstawaniu zmarszczek. Wskazany jest najbardziej dla osób posiadających trądzikową cerę.



Zobacz także:

Naturalne afrodyzjaki. Pięć produktów, które zwiększają libido



Kordyceps chiński. Grzyb o wyjątkowych właściwościach

Kiszonki to samo zdrowie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Brownie z batatów Polsat