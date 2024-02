Oświadczenie o przychodach - kto musi złożyć?

Życie i styl Najwyższa i najniższa emerytura w Polsce. Przepaść między nimi jest rażąca 29 lutego 2024 roku mija ważny termin dla pewnej grupy świadczeniobiorców. Dotyczy on osób pobierających wcześniejszą emeryturę oraz rentę, które zdecydowały się na podjęcie dodatkowej pracy. Do końca lutego muszą przedstawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie dotyczące dodatkowych przychodów. Związane jest to zarówno z zatrudnieniem na umowę o pracę oraz zlecenie, jak i przychodami z prowadzenia działalności gospodarczej.

Przekazanie tych informacji nie dotyczy jednak osób, które przed podjęciem pracy ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenia nie muszą również składać osoby, które z ZUS pobierają renty dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy wynika ze służby wojskowej. Dotyczy to również osób, które pobierają renty rodzinne po uprawnionych do wyżej wspomnianych świadczeń.

Ile wynoszą limity dla rencistów i wcześniejszych emerytów?

Maksymalnie do końca lutego emeryci i renciści muszą przedstawić oświadczenie związane z ich dodatkowym wynagrodzeniem. Sami decydują, jak wolą rozliczać się z pobieranych świadczeń - rocznie czy też miesięcznie.

Rozliczenie z ZUS ma na celu oszacowanie prawidłowej wysokości wypłacanych świadczeń. W związku z tym ustalono pewne limity związane z dodatkowym przychodem. Przekroczenie ich wiąże się z pomniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń.

Jeśli wynagrodzenie otrzymywane z tytułu dodatkowej pracy nie przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenia są wypłacane bez zmian. Przekroczenie go oznacza jednak pomniejszenie renty bądź emerytury.

Do zawieszenia wypłacenia świadczenia za dany miesiąc dochodzi, gdy dodatkowe zarobki świadczeniobiorcy przekraczają 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wzór oświadczenia dotyczącego osiąganych przychodów można znaleźć na oficjalniej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

