Spis treści: 01 Na czym polega waloryzacja rent i emerytur?

02 Ile wyniesie waloryzacja emerytur z KRUS?

03 Trzynaste i czternaste emerytury dla rolników

Życie i styl Ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku? Wiemy, kiedy trafi na konta seniorów Waloryzacja to coroczna, marcowa podwyżka świadczeń, którą wprowadzono, by emeryci i renciści nie tracili na skutek m.in. inflacji. Waloryzacja emerytury oraz renty z ubezpieczenia polega na pomnożeniu podwyższonej kwoty emerytury podstawowej, wynoszącej 90 proc. emerytury minimalnej, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia - dla części składkowej i dla części uzupełniającej.

Ile wyniesie waloryzacja emerytur z KRUS?

Emerytura podstawowa wynosi obecnie 1429,60 zł brutto. Od 1 marca br. kwota ta wzrośnie do 1602,86 zł brutto - informuje "Fakt". Zatem świadczenie wyższe o co najmniej 181,32 zł trafi do rolnika, który przepracował 20 lat - wynika z wyliczeń "Faktu".

Im większa liczba przepracowanych lat, tym emerytura z KRUS po marcowej waloryzacji będzie wyższa. Osoba pobierająca świadczenie z KRUS po przepracowaniu 25 lat otrzyma od marca "na rękę" 1706,57 zł, co oznacza wzrost o 186,06 zł.

Z kolei rolnik z 30-letnim stażem pracy zainkasuje 1750,32 zł, a z 35-letnim stażem pracy będzie to 1794,08 zł.

Zdjęcie Rolnicy mogą również liczyć na 13. i 14. emeryturę / 123RF/PICSEL

Trzynaste i czternaste emerytury dla rolników

Osoby otrzymujące świadczenia z KRUS mogą również liczyć na wypłatę trzynastej i czternastej emerytury. "Te dodatki będą wypłacane w kwocie minimalnej emerytury, która przy 12,12 proc. waloryzacji może wynieść 1780,96 zł brutto. Większość seniorów otrzyma z KRUS czternastki w pełnej wysokości. Ich świadczenia nie przekraczają najczęściej kwoty 2 tys. 900 zł brutto miesięcznie" - wylicza "Fakt".