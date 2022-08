Niedziela handlowa. Czy 21 sierpnia sklepy będą otwarte?

Niedziela handlowa to temat, który nieustannie pojawia się na językach. Wiele osób niemal co tydzień zastanawia się, czy w niedzielę będą mogli wybrać się na zakupy. Tym razem lepiej nie czekać z odwiedzeniem sklepów do ostatniej chwili. Czy 21 sierpnia sklepy będą otwarte? Odpowiadamy!

Zdjęcie Czy najbliższa niedziela 21 sierpnia jest niedzielą handlową? / 123RF/PICSEL