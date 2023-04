Spis treści: 01 Co oznacza Niedziela Palmowa?

02 Co się stało w Niedzielę Palmową?

03 Kiedy idziemy do kościoła z palmami?

04 Co rozpoczyna Niedziela Palmowa?

05 Czy Niedziela Palmowa z palmą jest obowiązkowa?

06 Jak zrobić palmę?

07 Co się robi ze zużytych palm?

08 Polskie zwyczaje związane z Niedzielą Palmową

Co oznacza Niedziela Palmowa?

Niedziela Palmowa z łacińskiego "Dominica in Palmis de passione Domini", nazywana jest również Niedzielą Męki Pańskiej. W Polsce jest kościelnym świętem od czasów średniowiecza. Jest to szósta niedziela Wielkiego Postu, która jest równocześnie ostatnią niedzielą przed świętami Wielkanocnymi. Święto to w Kościele katolickim kojarzy się z liturgicznym kolorem czerwonym.

Niedziela Palmowa obchodzona jest w Kościele w sposób szczególny. Na początku nabożeństwa palmy są błogosławione wodą święconą. Odczytywana jest także ewangelia o cierpieniu i śmierci Chrystusa. Następnie po poświęceniu palm wierni udają się do kościoła w procesji palmowej.

Co się stało w Niedzielę Palmową?

Jak donoszą ewangeliści Mateusz, Łukasz i Jan, Jezus w tym czasie miał udać się ze swoimi uczniami do Jerozolimy na żydowską Paschę. Gdy przybyli na Górę Oliwną, Jezus poprosił dwóch uczniów, aby poszli przodem i poszukali osła i jego źrebaka i przyprowadzili je do niego. Uczniowie wypełnili polecenie, a Jezus usiadł na osiołku i pojechał do Jerozolimy. Po drodze zbierał się coraz większy tłum, który chciał przyjąć Jezusa. Niektórzy rozkładali przed nim swoje ubrania, a inni ścinali gałęzie z palm, rozrzucając je na ścieżce.

Miało to swoją symbolikę, ponieważ koń był używany jako wierzchowiec na wojnie i symbolizował luksus i dumę, a osioł miał być symbolem skromności i niestosowania przemocy. Co więcej, palma od czasów starożytnych była symbolem hołdu i zwycięstwa. Wobec tego dla rzymskich okupantów przyjęcie Jezusa z gałązkami palmowymi oraz jazda na osiołku musiały być równoznaczne z prowokacją.

Zdjęcie Niedziela Palmowa jest bardzo ważnym świętem dla wiernych / 123RF/PICSEL

Kiedy idziemy do kościoła z palmami?

Niedziela Palmowa jest świętem ruchomym i co roku wypada ona w innym terminie. Jest to okres pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia. Jednak zawsze świętuje się ją na 7 dni przed Wielkanocą. W 2023 roku Niedziela Palmowa wypada 2 kwietnia.

Co rozpoczyna Niedziela Palmowa?

Niedziela Palmowa to ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Oznacza to, że rozpoczyna ona oficjalnie okres Wielkiego Tygodnia. Jest to w Kościele czas upamiętniający ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa na Krzyżu.

Czy Niedziela Palmowa z palmą jest obowiązkowa?

Zdjęcie Niedziela Palmowa ma dla chrześcijan szczególne znaczenie, ponieważ rozpoczyna Wielki Tydzień / 123RF/PICSEL

Kodeks Prawa Kanonicznego wyraźnie podkreśla, że w niedziele oraz w święta nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we mszy świętej. Z racji tego, że Niedziela Palmowa jak sama nazwa wskazuje, wypada w niedzielę, jest dniem, gdy uczestnictwo w liturgii jest obowiązkowe dla wiernych.

Samo święcenie palm jest jednak tradycja, a nie obowiązkiem, nakazanym przez prawo kanoniczne. Z braku palmy w kościele nie trzeba więc się spowiadać.

Jak zrobić palmę?

Palmę można zakupić lub wykonać samodzielnie. Do jej przygotowania potrzebujemy przede wszystkim materiału, który posłuży za szkielet palmy, a także kolorowych dodatków, pełniących funkcje ozdobne.

Szkielet palmy powinien być sztywny, dzięki czemu utrzymamy stabilność całej naszej kompozycji. Najłatwiej będzie go wykonać z witek wierzbowych, wikliny lub łodygi suszonej trawy. Następnie po wybraniu odpowiednich gałązek, musimy mocno związać je sznurkiem, a następnie ozdobić barwnymi dodatkami. Do dekoracji palmy najlepiej wybrać:

suszone kwiaty

szerokie liście

suszone trawy ozdobne

Zdjęcie Palma wielkanocna powinna być pod obecna w każdym domu / 123RF/PICSEL

Co się robi ze zużytych palm?

Poświęcone palmy pali się kolejnego roku na kilka dni przed Środą Popielcową. Uzyskany z nich popiół, wykorzystuje się do posypywania głów w kościele na mszy świętej, która rozpoczyna Wielki Post.

Polskie zwyczaje związane z Niedzielą Palmową

Niedziela Palmowa zapisała się na stałe w polskiej tradycji już setki lat temu. Od tego czasu pojawiło się wiele zwyczajów i zabobonów związanych z tym świętem:

Dawniej połykano tzw. kotki baziowe z palmy, wierząc, że ten zabieg uchroni od bólu gardła. Oprócz tego poświęconą palmą kropiono dom, obejście i bydło w oborze.

W Małopolsce i w okolicach Rzeszowa w Niedzielę lub w Poniedziałek Wielkanocny, palmy wbijano w zagony w ogrodzie lub na polu, by chroniły rośliny od szkodników i gradu.

W Niedzielę Palmową niezależnie od regionu, wsie i miasta często objeżdżał wózek z figurką Chrystusa zwanym Jezuskiem Palmowym. Tłum rzucał pod koła kwiaty i gałązki palmowe.

Wierzono, że uderzanie poświęconymi palemkami zapewnia ludziom siłę, zdrowie i szczęście, ponieważ siła i witalność przechodzi z gałązki na ciało.

Uważano także, że umieszczenie palmy w oknie podczas burzy, uchroni dom przed piorunami.

