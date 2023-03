Kiedy wysiać owies na Wielkanoc?

Porady Kiedy wysiać rzeżuchę na Wielkanoc? Ten termin jest kluczowy Na wielkanocnych stołach pojawia się nie tylko rzeżucha, ale także owies. Symbolizuje on nadejście nowego życia oraz wiosnę. Rzeżuchę, która posiada wiele właściwości prozdrowotnych, można jeść już po 7-10 dniach od wysiania, a więc by cieszyć się nią podczas Wielkanocy 2023, trzeba ją wysiać w okolicy 30 marca.

Z kolei, jeśli chcemy, by owies zdobił świąteczny stół, trzeba go wysiać znacznie wcześniej niż rzeżuchę. Jego nasiona wschodzą przez mniej więcej 8-10 dni, ale liście pojawiają się dopiero po dwóch tygodniach. To oznacza, że owies należy wysiać najpóźniej 14 dni przed Wielkanocą. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić to 2-3 dni wcześniej. Wówczas owies będzie znacznie wyższy. W związku z tym w tym roku owies należy wysiać najpóźniej w okolicy 26 marca.

Zdjęcie Owies można posiać w doniczce wypełnionej ziemią oraz niewielką ilością piasku / 123RF/PICSEL

Jak siać owies na Wielkanoc?

Owies podobnie jak rzeżuchę można wysiać w płaskim naczyniu wyłożonym wilgotną watą bądź ligniną. Nasiona należy równomiernie rozłożyć na podłożu, a następnie spryskać wodą. Owies najlepiej będzie się rozwijać w ciepłym i oświetlonym miejscu. Istotne jest również stale wilgotne podłoże. Podlewając, trzeba jednak uważać, by nie doprowadzić do zastoju wody. Wówczas nasiona zgniją.

Inną opcją jest posianie owsa w doniczce wypełnionej ziemią oraz niewielką ilością piasku. W tym wypadku podłoże również musi być wilgotne. Nasiona należy umieścić na głębokości mniej więcej jednego centymetra, a następnie przykryć je cienką warstwą ziemi. Owies posiany w doniczce również należy regularnie podlewać.

