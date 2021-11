Grudzień to miesiąc, w którym mamy sporo okazji do świętowania w gronie najbliższych i przyjaciół. Obchodzimy mikołajki, święta Bożego Narodzenia i sylwestra, na które wielu Polaków chce się przygotować, robiąc zakupy stacjonarnych.



Rok w rok w grudniowe weekendy galerie handlowe pękają w szwach, jednak trzeba pamiętać o tym, że nie we wszystkie niedziele, kupimy niezbędne produkty.



Kiedy w grudniu 2021 roku wypadają niedziele handlowe?



Zdjęcie Warto pamiętać o tym, że większość produktów można kupić również online / 123RF/PICSEL

Niedziele handlowe: grudzień 2021. Kiedy można będzie zrobić zakupy?

W ostatnim miesiącu 2021 roku zakupy zrobimy w dwie niedziele, wypadające przed świętami, czyli 12 i 19 grudnia.

Reklama

Wybierając się po prezenty dla bliskich i niezbędne artykuły spożywcze, należy jednak pamiętać przede wszystkim o zasadach bezpieczeństwa i zabrać ze sobą na zakupy maseczkę ochronną.

Koronawirus nie odpuszcza, więc warto chronić się, zakrywając usta i nos, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia. Trzeba też pamiętać o higienie oraz o odkażaniu rąk.



Czytaj również:



Sylwester 2021: Wybierając sukienkę, śmiało postaw na cekiny

Nietypowe zastosowania cukru



Andrzej Urny nie żyje



To nie koniec problemów Stuhrów!



Zobacz także: