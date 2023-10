Spis treści: 01 Co dokładnie definiuje inteligencję?

02 "Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze!". Czy odraczanie rzeczy to przejaw inteligencji?

03 Inteligentne osoby wybierają samotność i często unikają kontaktu z ludźmi

04 Otwartość na nowe poglądy. Ludzie inteligentni zdają sobie sprawę z własnej niewiedzy

05 Długo śpisz i lubisz pracować w nocy? Wiele osób inteligentnych przejawia tę cechę

Czy inteligencja przejawia się jedynie zdolnością do rozwiązywania złożonych problemów lub osiąganiem doskonałych wyników w nauce? Chociaż te aspekty z pewnością odgrywają ważną rolę, inteligencja obejmuje znacznie więcej, niż tylko sprawność intelektualną. Bardzo trudno jest ją zmierzyć lub jednoznacznie zdefiniować, a naukowcy nieustannie badają ludzki mózg, prowadząc badania nad inteligencją.

Magazyn INC opublikował listę czterech zachowań, które przejawiają osoby wysoko inteligentne. Cechy wymienione w tekście są dość nietypowe. Co ciekawe, zazwyczaj postrzegamy je jako wady, a nie przejaw inteligencji.

"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze!". Czy odraczanie rzeczy to przejaw inteligencji?

"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze!" - jeśli kierujesz się tą zasadą w życiu, może to oznaczać, że jesteś osobą wyjątkowo inteligentną. Według naukowców prokrastynacja może być oznaką inteligencji, jeśli czas, który zyskujemy, odkładając nasze zadania na później, wykorzystujemy na znalezienie najlepszej ścieżki działania. To bardzo mądre podejście, które nie ma nic wspólnego z lenistwem lub ucieczką od obowiązków.

Badanie opublikowane w "Journal of Research in Personality" wykazało, że ludzie z wysokim IQ mają tendencję do częstszej prokrastynacji, choćby dlatego, że dzięki wysokiej inteligencji mogą pozwolić sobie na luksus odwlekania spraw aż do ostatniej chwili czytamy.

Takie podejście doskonale reprezentował Steve Jobs, który podejmując decyzje, zawsze potrafił wyczekać na najlepszy moment. Nigdy nie decydował się na najbardziej oczywiste rozwiązania.

Zdjęcie Steve Jobs był inteligentny, pewny siebie i skuteczny. Miał wizję i robił wszystko by ją zrealizować. Raczej nie podejmował pochopnych decyzji. / materiały prasowe

Inteligentne osoby wybierają samotność i często unikają kontaktu z ludźmi

Mogłoby się wydawać, że osoby inteligentne lubią obracać się w doborowym towarzystwie i chętnie angażują się w życie społeczne. Nic bardziej mylnego. Badania opublikowane w "British Journal of Psychology" wskazują, że poczucie szczęścia osób inteligentnych maleje wraz ze wzrostem zaangażowania w życie społeczne.

Znalezienie powodu tej zależności jest dość trudne, jednak naukowcy spekulują, że jedną z przyczyn może być fakt, że osoby inteligentne są często skupione na własnych, długoterminowych celach. Spędzanie czasu z ludźmi może być dla nich niepotrzebnym rozpraszaczem, który oddala od wymierzonego celu.

Zdjęcie Osoby wysoko inteligentne są skupione na własnych celach / 123RF/PICSEL

Otwartość na nowe poglądy. Ludzie inteligentni zdają sobie sprawę z własnej niewiedzy

Osoby, które często zmieniają zdanie lub potrafią zgodzić się z innymi w danych kwestiach, niekiedy postrzegamy jako ugodowe, niezdecydowane lub nieposiadające własnego zdania. To kolejny błędny schemat myślenia, przez który mylnie oceniamy siebie nawzajem. Okazuje się, że te cechy mogą świadczyć o wysokiej inteligencji.

Eksperymenty opisane przez naukowców w "Organizational Behavior and Human Decision Processes" wykazały, że osoby inteligentne są skłonne zmienić zdanie, w momencie, gdy zaprezentuje się im dowody na to, że mogą być w błędzie. Nie ma to nic wspólnego z brakiem własnego zdania, wręcz przeciwnie!

Jeff Bezos, amerykański przedsiębiorca, będący jednym z najbogatszych ludzi świata, niejednokrotnie podkreślał, że najważniejszym wskaźnikiem wysokiej inteligencji jest gotowość do zmiany zdania:

Najbardziej inteligentni ludzie ciągle ulepszają sposób, w jaki myślą. Często ponownie rozważają problem, który już rozwiązali. Są otwarci na nowe poglądy, wiedzę, pomysły i kwestionowanie własnego sposobu myślenia zacytował słowa Jeffa Bezosa portal INC.

Długo śpisz i lubisz pracować w nocy? Wiele osób inteligentnych przejawia tę cechę

Lubisz wstawać wcześnie rano, a może stajesz się produktywny dopiero w późniejszych godzinach? To, w jakich godzinach lepiej funkcjonujesz w trakcie dnia, może ujawnić, czy jesteś wysoko inteligentną osobą.

Badania, które ukazały się na łamach czasopisma "Personality and Individual Differences" wykazały, że osoby, które lepiej pracują w godzinach wieczornych, czyli tzw. sowy są częściej osobami wybitnie inteligentnymi. Podobne wnioski przedstawiono w badaniu opublikowanym przez "British Medical Journal". Tam naukowcy opisali, że "sowy" zazwyczaj lepiej zarabiają i zajmują wyższe stanowiska od osób, które lepiej funkcjonują z rana, czyli tzw. "skowronki".