Przewidziała losy kraju, dziś znów zwróciła się do Polaków. Przestrzega przed jednym

Aida Kosojan-Przybysz to znana w Polsce wróżbitka i influencerka. Kobiet jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, które wykorzystuje jako tubę dla swoich przemyśleń i przesłań. Tym razem ormiańska wizjonerka postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami ostrzeżeniem. Kobieta zwraca uwagę, na negatywny wpływ, jaki mogą mieć ludzie na dusze innych. Wróżka Aida przestrzega przed manipulantami i napomina swoich fanów, by nie byli instrumentem w rękach innych ludzi:



“Nie bądź instrumentem w cudzych rękach.

Nie pozwól innym nastrajać siebie negatywnie.

Struny naszej duszy czasami są bardzo naciągnięte, napięte ...

W rękach toksycznych ludzi nasz głos, dźwięk naszej duszy, jest niemy ...

Twój nastrój to twoje życie".



Wpis Aidy Kosjan-Przybysz spotkał się z pozytywnym przyjęciem wśród jej fanów. Pojawił się pod nim komentarze pełne serc i emotikonek z napiętymi bicepsami.



Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz urodziła się w Gruzji w ormiańskiej rodzinie. Obecnie jej życie na stałe związane jest z Polską. Wróżka Aida to jedna z najlepiej rozpoznawalnych jasnowidzek w naszym kraju. Jej profil na Facebooku śledzi 18 tysięcy osób. Wizjonerka utrzymuje, że jej zdolność to dar, z którym rodzi się najstarsza córka, w co drugim pokoleniu. Odczytywać znaki z przyszłości wróżkę Aidę nauczyła jej babka. Wizjonerka często podkreśla, że nie traktuje przepowiadania przyszłości jako pracy i nigdzie się nie reklamuje, jej zdaniem los ją na drodze osób, które tego potrzebują.

