Bursztynowa gorączka na Lubelszczyźnie

Bursztyn jest szlachetnym surowcem, który już w prehistorii był używany do wytwarzania biżuterii i amuletów, a ten kto go nosił, miał mieć zapewnione szczęście i zdrowie.

Energia zaklęta w bursztynie

Wielka smuta nad Białowieżą. Stan wyjątkowy odstrasza turystów Do tej pory poznano 60 odmian bursztynu, który jest kopalnianą żywicą z drzew iglastych. Jest wykorzystywany i ceniony nie tylko w jubilerstwie, ale od lat mówi się o jego właściwościach leczniczych.



Przez radiestetów jest nawet nazywany "kamieniem życia", a klasztorni mnisi zalecali spożywanie bursztynu w formie nalewki z niego. Nalewki zalecano na problemy z układem trawiennym, czy przy chorobach pęcherza.



W XIX wieku popularne były maści, czy balsamy, które zawierały w sobie bursztyn i miały zarówno działania lecznicze, jak i kosmetyczne.



Okazuje się, że jest pewna prawda w tych wierzeniach - bursztyn surowy, czyli nieszlifowany ma właściwości antybakteryjne, ułatwiające gojenie ran, a także obniża ciśnienie tętnicze krwi. Kosmetyki zaś z dodatkiem bursztynu zmniejszają szorstkość skóry.



Nic więc w tym dziwnego, że surowiec ten stał się pożądany, a co za tym idzie - drogi. Największą popularnością cieszy się oczywiście bursztyn bałtycki. To właśnie na Pomorzu kupimy go w niemal każdym sklepie z pamiątkami.



Zdjęcie Właściwości lecznicze bursztynu znane są nie od dziś / 123RF/PICSEL

Ile warty jest bursztyn? Ceny powalają z nóg

Jednak okazuje się, że nie tylko nad morzem występuje żywica kopalniana. Według Pulsu Biznesu Państwowy Instytut Geologiczny w 2019 r. oszacował, że zasoby geologiczne na terenie województwa pomorskiego to 59 ton bursztynu. Za to na Lubelszczyźnie jest go ponad 25 razy więcej - prawie 1,5 tys. ton.



Dlatego regionem tym zainteresowali się przedsiębiorcy, którzy już starają się o koncesję na wydobycie bursztynu. Złoża te są do tej pory wydobywane przez jedną firmę i jest to jedyna w Polsce, a nawet w całej Unii Europejskiej kopalnia tego typu. Inna znajduje się w Obwodzie Kaliningradzkim, gdzie złóż bursztynu jest o wiele więcej niż w Polsce.



Cena bursztynu rośnie w tempie 10 proc. rocznie. Za wydobycie brył ważących 1-1,5 kg można otrzymać cenę nawet 100 tysięcy złotych, a za drobny bursztyn 50-100 zł za kilogram bursztynowego żwirku.



Dlatego nie dziwi zainteresowanie Lubelszczyzną firm, które pragną wydobywać z tamtejszych złóż bursztyn. Wygląda na to, że niedługo rozpęta się tam prawdziwa "gorączka złota"!

Zdjęcie Bursztyn wraca do łask / 123RF/PICSEL

Zdjęcie bursztyn jest niezwykle cennym surowcem szlachetnym / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Polska może pochwalić się całkiem sporymi zasobami bursztynu. Prym jednak w te kwestii wiedzie Obwód Kaliningradzki / 123RF/PICSEL

