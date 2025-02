Strefy płatnego parkowania obowiązują od wielu lat w wielu polskich miastach, zarówno tych największych, jak i małych miejscowościach. Samorządy chcą w ten sposób m.in. chronić potrzeby parkingowe mieszkańców danej dzielnicy i zachęcać do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej . Ponadto opłaty za parkowanie, to również więcej pieniędzy w budżecie.

Dotychczas nieodłącznym elementem uiszczenia opłaty za parkowanie było pozyskanie z parkomatu potwierdzenia zapłaty. Rzecz jasna, wraz z rozwojem technologii i łatwym dostępem do internetu, powstało wiele aplikacji mobilnych , które umożliwiają dokonanie opłaty bez potrzeby korzystania ze wspomnianego parkomatu.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie informuje na swojej stronie, że w strefie płatnego parkowania nie ma konieczności umieszczania wydruku w widocznym miejscu , np. na desce rozdzielczej. "Wystarczy wnieść opłatę, nie trzeba wracać z wydrukiem do auta i wykładać biletu za szybą" - wskazuje stołeczne ZDM.

Upowszechnienie się eKontroli strefy płatnego parkowania wyeliminowało taką realną potrzebę i formalnie obowiązek został całkowicie zniesiony jeszcze w 2023 r . Ta zmiana oszczędza czas kierowców. Bilet parkingowy stanowi jednak dowód wniesienia opłaty i warto go zachować - przekonuje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

"Bilet parkingowy ma nadrukowany indywidualny kod QR , który można zeskanować w maszynie, żeby szybko przedłużyć czas parkowania . Chociażby dlatego warto go zachować, nawet jeśli nie musi znaleźć się za szybą. Obecnie rozwiązanie z kodem dostępne jest m.in. na Kamionku oraz Saskiej Kępie. Docelowo wraz z wymianą parkomatów jeszcze w tym roku pojawi się w całej SPPN" - informuje w mediach społecznościowych ZDM.

Co ciekawe, w przypadku korzystania z parkomatów, w których jest możliwość wprowadzenia numeru rejestracyjnego, nieumieszczenie pokwitowania na desce rozdzielczej nie jest równoznaczne z otrzymaniem mandatu. - Kontroler sprawdza w systemie przede wszystkim po numerze rejestracyjnym. Natomiast my zalecamy, żeby jednak ten kwitek zostawiać w widocznym miejscu, ponieważ bardzo często zdarzają się pomyłki podczas wpisywania numeru rejestracji. Obecnie taka nagminna pomyłka polega na wpisywaniu "KR" zamiast "KK". Nowe tablice rejestracyjne wydawane są w Krakowie z "KK", ale ludzie z przyzwyczajenia wpisują "KR". Zatem kwitek jest podstawą do weryfikacji, czy postój został opłacony - słyszymy w ZDMK.