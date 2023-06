Przybywa samochodów, brakuje miejsc postojowych

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z grudnia 2022 r. wynika, że w Polsce zarejestrowanych było 26,675 miliona samochodów osobowych, a więc o 577 tysięcy więcej niż rok wcześniej.

Niestety, ta wzrostowa tendencja nie idzie w parze z potrzebą zagospodarowania coraz większej liczby miejsc parkingowych, przez co Polacy parkują, gdzie chcą i jak chcą. Zwłaszcza w dużych miastach znalezienie miejsca, w którym można zaparkować samochód, często graniczy z cudem, co w rzeczywistości przekłada się na zostawianie pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. To z kolei najkrótsza droga do otrzymania mandatu oraz uiszczenia opłaty za odholowanie samochodu przez straż miejską.

Reklama

Zdjęcie Parkowanie pod oknami i balkonami jest zmorą polskich osiedli / Piotr Kamionka / East News

Walka o miejsce postojowe przybiera na sile głównie na dużych osiedlach, gdzie w wielu przypadkach na domiar złego miejsc parkingowych jest jak na lekarstwo. Kierowcy manewrują między pasami zieleni a chodnikami, wypatrując kawałeczka terenu, gdzie mogliby zaparkować swoje auto.

W takich momentach nierzadko dochodzi do kuriozalnych sytuacji, kiedy to kierowca parkuje pojazd tuż przy oknie lub balkonie któregoś z lokatorów bloku, o czym w zdecydowanej większości najlepiej wiedzą osoby mieszkające na parterze.

Zdjęcie W Polsce przybywa samochodów i brakuje miejsc postojowych / Adam Burakowski / East News

Parkowanie pod oknami, zwłaszcza jeśli nie jest incydentalne, ale nagminne, jest niezwykle uporczywe dla lokatorów. Hałas silników oraz wydobywające się z rury wydechowej, szkodliwe dla zdrowia spaliny są osią sporu między mieszkańcami a kierowcami.

Czytaj także: "Sąsiad non stop obserwuje na monitoringu moje podwórko". Co mówi prawo o wścibskich podglądaczach?

Parkowanie samochodu pod oknami. Co na to prawo?

Zacznijmy od tego, że kierowcy szukający miejsca do zaparkowania samochodu pod blokiem, powinni stosować się do znaków drogowych. Czasami o tym, czy można parkować pod oknem bloku, decyduje wspólnota mieszkaniowa, zawierając i wyszczególniając takie przepisy w regulaminie wspólnoty. Dlatego na niektórych osiedlach możemy spotkać się z sytuacją, kiedy parkowanie pod oknami jest dozwolone, ale wyłącznie przodem pojazdu w kierunku okien - o czym zazwyczaj informują kierowców odpowiednie znaki. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko przedostawania się spalin do lokali mieszkalnych.

Zdjęcie Lokatorzy mieszkający na parterze muszą wdychać spaliny z samochodów zaparkowanych pod ich oknami / Adam Burakowski / East News

Jednak zdarzają się również sytuacje, kiedy pomimo zakazu parkowania wynikającego z przepisów drogowych, mieszkańcy bloku, w ramach wspólnoty mieszkaniowej przyjmują uchwałę pozwalającą na parkowanie. Oczywiście zazwyczaj przeciwni takiej uchwale są lokatorzy zajmujący lokale na parterze.

Swego czasu o takim zdarzeniu pisała gazeta Rzeczpospolita, która przytoczyła historię mieszkanki Białegostoku. Kobieta zaskarżyła do Sądu Okręgowego w Białymstoku uchwałę wspólnoty, twierdząc, że mieszka na bardzo niskim parterze i auta prawie całkowicie zasłaniają okna jej sypialni.

Przeczytaj też: Trzaskanie drzwiami, brak prywatności. Co najbardziej denerwuje nas w zachowaniach sąsiadów?

Zdjęcie Parkowanie pod oknami mieszkania jest czasami przyczyną sądowych batalii / Polsat News

Jej zdaniem uchwała naruszała § 18 i 19 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te zezwalały na parkowanie samochodów co najmniej 10 m od okien mieszkania - czytamy w serwisie rp.pl.

Sąd okręgowy przyznał rację kobiecie i uchylił uchwałę wspólnoty. Natomiast później sąd apelacyjny, do którego trafiło odwołanie wspólnoty, orzekł, że:

W odniesieniu do uchwał wspólnoty nie wolno się w pozwie powoływać na § 18 i 19 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Powód jest prosty. Są to przepisy techniczne, które wykorzystuje się do postępowań prowadzonych na podstawie prawa budowlanego. Uchwała wspólnoty została podjęta na gruncie prawa cywilnego informował serwis rp.pl w artykule z 2018 roku

Miejski, Dziki Zachód

Przechadzając się po polskich osiedlach i przypatrując się zaparkowanym pojazdom, można postawić śmiałą tezę, że kreatywność kierowców w kontekście wynajdywania miejsca postojowego nie ma granic. Jednym z przykładów jest warszawski Mokotów, gdzie kierowcy poczuli tak wielką potrzebę parkowania samochodów na niedozwolonym miejscu pod blokiem, że sami postanowili fizycznie zmienić znak zakazu, co widać poniżej na załączonym obrazku.

Przepisy pozwalały na wjazd samochodem, ale wyłącznie na czas rozładunku i w dodatku mieszkańcom dedykowanego bloku. Ktoś jednak postanowił popisać się umiejętnościami malarskimi i zamalował znaczący fragment zakazu, czyli zdanie "na czas rozładunku".

Zdjęcie Czasami kierowcy sami postanawiają tworzyć zakazy i nakazy w kontekście parkowania... / INTERIA.PL

Jeśli parkowanie pod oknami jest uznane za naruszenie prawa własności, wówczas właściciel posesji może wytoczyć sprawcy proces w sądzie cywilnym oraz domagać się ukarania go mandatem z tytułu złamania przepisów o ruchu drogowym.

Reasumując - kwestię parkowania pod oknami w pierwszej kolejności powinny regulować przepisy o ruchu drogowym lub uchwała wspólnoty. Jeśli z jakiegoś powodu zamiast regulacji prawnych mamy do czynienia z "Dzikim Zachodem", to będąc kierowcą, powinniśmy wychodzić z założenia: Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Czasami bowiem wystarczy wykazać się odrobiną wyrozumiałości i empatii.