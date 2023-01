Niektórzy to są w czepku urodzeni … tak został nazwany jeden naszych podopiecznych. Fotografia porodowa to jedna z wielu form dokumentacji nowego życia. Nie ukrywam, że jestem jej orędownikiem. Wszystko zaczęło się w COVIDzie prawie 3 lata temu. Mimo że sale cięć nie są salami teatralnymi, to uważam że poprzez fotografie możemy uchylić nieco kurtyny. Przy okazji uwiecznić TĄ chwilę

napisał lekarz