Nigdy nie mów tak do księdza. Duchowny skomentował zachowanie Polaków

Jak się zwracać do osoby duchownej?

W zeszłym roku było głośno o sytuacji księdza i kuriera. Dostawca zwrócił się do duchownego per "pan". Ksiądz poczuł się urażony i w konsekwencji paczka nie została dostarczona.

Rozmowa z osobą duchowną to dla wielu osób trudne zadanie. Nie każdy wie jakich zwrotów należy używać. Otóż w Polsce do księży i zakonników powinniśmy się zwracać "proszę księdza".

Zwrócenie się do księdza słowem "pan" może wywołać oburzenie i dość często jest odbierane jako brak szacunku.

Ks. Tomasz Białoń komentuje zachowanie Polaków

Ks. Tomasz Białoń jest wikariuszem w Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach. W mediach społecznościowych regularnie publikuje posty dotyczące kapłaństwa.

Tym razem postanowił odnieść się do tego, jakie zwroty słyszy najczęściej. Podał różnicę między Polską a innymi krajami i podkreślił, że rodacy zazwyczaj zwracają się do niego per "pan".

Czasem wyjeżdżam gdzieś poza granice naszego kraju. Niezależnie, czy byłem na lotnisku, w restauracji, w sklepie lub w hotelu, pojawiając się w stroju duchownym, zawsze słyszałem zwrot: „Father” lub „Padre”. A w Polsce najczęściej „Proszę Pana”. Nasza „katolicka” Ojczyzna.

Zarówno pod postem na Twitterze, jak i Facebooku pojawiły się komentarze internautów. Wielu z nich popiera, by do osoby duchownej nie zwracać się per "pan". Pojawiły się także głosy, że zwrot ten jest jednak przejawem szacunku.

