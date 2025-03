Solanina to organiczny związek chemiczny, toksyczny glikoalkaloid , który występuje m.in. w ziemniakach . Spożycie solaniny może doprowadzić do bardzo poważnych problemów zdrowotnych , m.in. nudności, wymiotów, biegunki, zawrotów głowy, drgawek.

Ziemniaki, na których widoczne są kiełki, prawdopodobnie mogą zawierać spore stężenie solaniny. I choć niektórzy twierdzą, że wystarczy usunąć taką część ziemniaka, by nadawał się on do spożycia, to jednak lepiej tego unikać i w ogóle nie jeść ziemniaków, na których pojawiają się kiełki lub zielone plamy.