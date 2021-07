Nina Morales jest dumna ze swoich bujnych brwi

Życie i styl

Nina Morales to Meksykanka, która jakiś czas temu postanowiła, że przestanie regulować brwi. Efekt nie wszystkim przypadł do gustu, jednak są i tacy, którzy podziwiają młodą kobietę. Jej historia może was zainspirować!

Zdjęcie Nina Morales jest dumna ze swoich bujnych brwi / mediadrumworld.com/@montserratmo/Media Drum / East News