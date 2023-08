Białe trampki można łatwo połączyć z każdym strojem. Występują w tak wielu różnych fasonach, że naprawdę każda z nas znajdzie coś odpowiedniego do swojego stylu. Od ascetycznych eleganckich skórzanych sneakersów, po fantazyjne trampki na wysokich podeszwach. Niezależnie od tego, czy wychodzisz na noc na miasto, czy załatwiasz codzienne sprawy, białe sneakersy sprawiają, że każdy strój wygląda modnie.

Białe buty sportowe na co dzień i od święta

Załóż swoje ulubione spodnie lub legginsy i połącz je z całkowicie białymi sneakersami. Będą dobrze wyglądać nawet z kaszmirem. Inne sposoby wykorzystania białych butów w codziennych stylizacjach? Postaw na klasykę z dżinsami i białą koszulą zapinaną na guziki. Bez względu na to, jaki rodzaj dżinsów nosisz, para białych trampek dopełni ponadczasowy wygląd. Masz na sobie swobodną sukienkę? Zamień swoje czółenka na niskoprofilowe białe trampki, które wyniosą twoją sukienkę na wyższy poziom.

Jeśli chcesz skorzystać z wszechstronności białych trampek, rozważ noszenie ich zamiast obcasów, aby uzyskać nieoczekiwany efekt, który wyróżni cię z tłumu, np. w pracy. Pamiętaj tylko, aby wybrać odpowiedni typ. Do pracy wybierz klasyczne białe skórzane, bez zbędnych ozdób. Jak połączyć je z ubraniami?

Aby uzyskać efekt wysokiego kontrastu, połącz je z elegancką czarną sukienką maxi.

Aby uzyskać świeży wygląd odpowiedni do biura, noś je z klasycznym garniturem.

Aby uzyskać zabawny, wygodny strój, połącz je z sukienką imprezową.

Bez względu na porę roku nosisz białe trampki, kluczem jest, aby wyglądały świeżo i czysto, więc upewnij się, że masz pod ręką chusteczki, żeby móc szybko je przetrzeć w razie potrzeby.

Białe buty sportowe - jak je noszą gwiazdy?

Ewa Wachowicz białe sportowe obuwie na grubej podeszwie dobrała do krótkiej spódniczki. Biały sweterek (akurat w Krakowie było trochę chłodniej) i musztardowa ramoneska dopełniły stylizacji. Opalone nogi w tym zestawieniu kolorystycznym wyglądają zjawiskowo.

Marzena Rogalska białe sneakersy połączyła z szerokimi wzorzystymi spodniami i dżinsową kurtką. Do tego płócienna torba i świetna stylizacja gotowa. Taki zestaw zawsze wygląda dobrze i można mnożyć jego wersje w nieskończoność. Sprawdzi się i latem, i jesienią.

Katarzyna Cichopek to kolejna gwiazda, która nie stroni od białych tenisówek. Latem zakłada je podczas wakacyjnych wędrówek do kolorowych sukienek. Dodają lekkości i dziewczęcości oraz, jak mówi sama Cichopek, nie ma nic wygodniejszego na podróż.

Białe sneakersy na każdą porę roku

Zasada o nieubieraniu się na biało jesienią należy już do przeszłości. Białe trampki udowadniają to doskonale. Połącz je ze skarpetkami do kostki i sukienką. Na chłodniejsze dni świetnie sprawdzą się z dżinsami i ciepłym swetrem. Jak jeszcze można nosić białe sneakersy jesienią (i zimą)?

Uzupełnij legginsy ze sztucznej skóry oversize'ową bluzą, swetrem lub długim kardiganem, a następnie dodaj białe trampki - stylizacja zyska na luzie i modowym sznycie.

Połącz białe tenisówki z ciemnymi dżinsami i marynarką w kratę - styl casualowy w wersji chic.

Kontrastuj białe trampki z całkowicie czarnym strojem. To przyciągające wzrok połączenie to zabawna interpretacja klasycznego czarno-białego looku. I wygląda "drogo".

