Przyczyn wzrostu cen warzyw jest wiele. Szalejąca inflacja, zmiany klimatyczne, kryzys energetyczny, stosunkowo chłodna wiosna, czy też susza - to tylko niektóre z nich. Rosnące ceny owoców i warzyw wywołują frustrację wśród konsumentów. Niechlubne miano "królowej drożyzny" do tej pory nosiła papryka. Jak się okazuje w kolejce do tronu czeka godna następczyni - fasolka szparagowa. Obecnie kosztuje ona więcej niż szparagi na początku sezonu.

Do niedawna to papryka była "królową drożyzny"

Jeszcze kilka miesięcy temu w internecie głośnym echem odbiły się ceny papryki czerwonej. Przyprawiały one konsumentów o zawrót głowy. W niektórych sklepach za kilogram tego warzywa trzeba było zapłacić ponad 20 złotych. Zdarzały się i dużo wyższe ceny!