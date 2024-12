Zajmujesz się pracą, obowiązkami domowymi albo po prostu próbujesz odpocząć i nagle uświadamiasz sobie, że od godziny ciągle nucisz w głowie piosenkę lub jingiel reklamowy. Na początku może to być zabawne, ale po pewnym czasie zaczyna irytować. To właśnie jest "earworm", czyli "robak uszny", który zalęgł się i wydaje dyspozycje twojemu mózgowi, by wszedł w tryb powtarzania chwytliwej melodyjki. Według różnych badań, irytujących objawów usznego robaka doświadczyło 97% osób, a więc prawie wszyscy.